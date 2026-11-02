به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، عباس عبادی، روز دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵ در همایش هفته جهانی سوختگی، با بیان اینکه سوختگی صرفاً یک آسیب جسمانی نیست، گفت: این عارضه می‌تواند تصویر ذهنی فرد از بدن خود، عزت‌نفس، هویت فردی، روابط اجتماعی و حتی موقعیت شغلی او را تحت تأثیر قرار دهد و زمینه‌ساز انزوای اجتماعی شود.

وی با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد نظام سلامت از مداخلات صرفاً بالینی به مراقبت‌های اجتماعی و پیشگیرانه افزود: بخش مهمی از عوامل مؤثر بر بروز سوختگی، ریشه در شرایط اجتماعی و اقتصادی و محیط زندگی افراد دارد و کنترل این عوامل نیازمند مشارکت دستگاه‌های مختلف است.

عبادی با اشاره به برنامه «پرستار پیگیر» گفت: این برنامه از سال ۱۴۰۰ آغاز شده و در دولت چهاردهم با حمایت وزیر بهداشت تقویت شده است. در قالب این برنامه، ۱۵ بیماری و اختلال مزمن شناسایی شده‌اند که سوختگی نیز یکی از حوزه‌های تحت پوشش آن است.

وی ادامه داد: در مراکز دارای بخش سوختگی، بیماران پس از ترخیص حداقل به مدت یک ماه و تا یک سال، از طریق تماس تلفنی و توسط پرستاران متخصص و آشنا با این حوزه پیگیری می‌شوند. آموزش‌های مراقبتی نیز از پیش از ترخیص آغاز شده و نخستین تماس با بیمار ۴۸ ساعت پس از ترخیص برقرار می‌شود.

معاون پرستاری وزارت بهداشت با اشاره به نتایج اجرای این برنامه تصریح کرد: میزان مراجعه مجدد بیماران سوختگی تا یک ماه پس از ترخیص که پیش از این حدود ۸ درصد بود، با اجرای برنامه پرستار پیگیر به کمتر از ۲.۵ درصد کاهش یافته است؛ موضوعی که نشان‌دهنده اثربخشی مداخلات هدفمند پرستاری در بهبود پیامدهای درمانی است.

وی همچنین با اشاره به عوارض پس از سوختگی، از جمله انقباضات و محدودیت‌های حرکتی ناشی از اسکارهای سوختگی، بر اهمیت آموزش و مراقبت به‌موقع برای پیشگیری از این عوارض و کاهش نیاز به جراحی‌های ترمیمی پیشرفته تأکید کرد.

عبادی در پایان، مراقبت از بیماران سوختگی را زنجیره‌ای پیوسته از پیشگیری اجتماعی، درمان به‌موقع، مراقبت پرستاری اثربخش و توانبخشی دانست و بر ضرورت مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد، انجمن‌های حمایتی و سایر دستگاه‌های مسئول در پیشگیری از سوختگی و حمایت از این بیماران تأکید کرد.