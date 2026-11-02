به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمهدی نصیری از برگزاری هجدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی از تاریخ ۱۴ تا ۱۶ بهمن‌ماه ۱۴۰۵ به میزبانی دانشگاه شیراز خبر داد.،گفت: این رویداد با هدف تبادل آخرین دستاوردهای علمی، معرفی فناوری‌های نوین و تقویت تعامل میان پژوهشگران، متخصصان، دانشگاه‌ها و فعالان حوزه کشاورزی برگزار می‌شود.

وی با اشاره به چالش‌های بخش کشاورزی ادامه داد: محدودیت منابع آب و انرژی، تغییرات اقلیمی، ضرورت افزایش بهره‌وری و تأمین پایدار امنیت غذایی، استفاده از دانش مهندسی و فناوری‌های نوین را به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل کرده است.

دبیر علمی کنگره افزود: مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی با بهره‌گیری از هوش مصنوعی، سامانه‌های هوشمند و فناوری‌های نوین می‌تواند در بهینه‌سازی مصرف منابع، افزایش کیفیت محصولات و کاهش هزینه‌های تولید نقش مؤثری ایفا کند.

نصیری محورهای اصلی این کنگره را طراحی و ساخت، انرژی‌های تجدیدپذیر، فناوری پس از برداشت، مکانیزاسیون کشاورزی، ماشین‌های صنایع غذایی و کشاورزی دقیق و هوشمند عنوان کرد و گفت: فناوری‌های نوظهور در مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی نیز محور ویژه این دوره خواهد بود.

وی با دعوت از استادان، پژوهشگران و دانشجویان برای ارسال مقاله به این رویداد علمی بیان کرد: مهلت ارسال مقالات تا ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ تعیین شده و نتایج داوری نیز ۱۵ دی‌ماه اعلام می‌شود.

دبیر علمی کنگره همچنین از برگزاری نشست‌هایی با صاحبان صنایع، تولیدکنندگان ماشین‌آلات کشاورزی و صنایع غذایی و چهارمین جشنواره دانش‌آموزی خبر داد و افزود: این برنامه‌ها با هدف تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت و شناسایی ایده‌های نوآورانه برگزار می‌شود.