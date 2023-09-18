به گزارش خبرنگار مهر، شاهین رفیعی، دبیر پانزدهمین کنگره ملی و اولین کنگره بینالمللی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همزمان با برگزاری پانزدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی، اولین کنگره بینالمللی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی، ۲۹ تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ در دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار میشود.
استاد دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران افزود: «طراحی و ساخت»، «فناوری پس از برداشت»، «انرژیهای تجدیدپذیر» و «مکانیزاسیون کشاورزی و مهندسی ماشینهای صنایع غذایی» از محورهای اصلی این کنگره است.
رفیعی گفت: بیش از ۳۰۰ مقاله به دبیرخانه ارائه شد که پس از داوریهای انجام شده ۷۵ مقاله بصورت سخنرانی و بیش از ۱۵۰ مقاله به صورت پوستر ارائه خواهد شد. ۷۵ مقاله در چهار سالن به صورت همزمان ارائه میشود که ۲۵ درصد مقالات به زبان انگلیسی ارائه خواهد شد.
وی افزود: در این کنگره ۳ سخنران کلیدی از داخل و ۳ سخنرانی کلیدی از خارج کشور سخنرانی میکنند.
رفیعی خاطرنشان کرد: مقالات برتر این کنگره بعد از ارزیابی برای چاپ به نشریات علمی پژوهشی داخلی و بینالمللی معرفی میشوند.
دبیر علمی نخستین کنگره بینالمللی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی با بیان اینکه کنگره به صورت حضوری برگزار میشود، افزود: امکان شرکت مجازی برای برخی ثبتنامکنندگان در کنگره که امکان حضور در کنگره را نداشته باشند نیز وجود دارد.
وی همچنین از جشنواره دانشآموزی، برگزاری کارگاههای علمی، رویداد استارتآپی و همچنین نمایشگاه ماشینهای کشاورزی و صنایع وابسته به عنوان برنامههای جانبی این کنگره نام برد و گفت: در بخش دانشآموزی بیش از ۱۸۰ دستاورد از مدارس سراسر کشور به دبیرخانه ارسال شده است که در این کنگره ارائه میشود و در پایان کنگره ۶ دستاورد برتر در حوزه دانشآموزی و ۸ دستاورد برتر در محورهای اصلی کنگره معرفی و از آنان تقدیر میشود.
دبیر علمی نخستین کنگره بینالمللی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی همچنین از برگزاری دو نشست تخصصی با حضور صاحبنظران در حاشیه این کنگره خبر داد و افزود: اولین نشست تخصصی با حضور صاحبنظران مهندسی مکانیک بیوسیستم برگزار میشود که تغییر در این رشته با رویکرد کارآفرینی از اهداف اصلی این نشست است. دومین نشست نیز از سوی انجمن علمی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ایران از سراسر کشور و با هدف تحول و ارتقای رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی برگزار خواهد شد.
پانزدهمین کنگره ملی و نخستین کنگره بینالمللی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی ۲۹ تا ۳۱ شهریور با حضور شخصیتهای علمی در دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار میشود.
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