به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، عبدالله دوم پادشاه اردن گفت: تروریستها جایی در میان ما ندارند. اجازه تهدید را نخواهیم داد.

وی افزود: بدون احقاق حق ملت فلسطین در سرزمین خود، امنیت و ثباتی در منطقه برقرار نخواهد شد.

پادشاه اردن همچنین گفت که جاه‌طلبی‌های توسعه‌طلبانه رژیم صهیونیستی، بزرگ‌ترین تهدید برای آینده منطقه و ملت‌های آن به شمار می‌رود.

گفتنی است که افراد مسلح روز جمعه (یکم آبان ۱۴۰۵) به یک مراسم تشییع در کلیسای روستای حمود در استان الکرک واقع در جنوب اردن حمله کردند.

براساس اعلام رسانه‌های اردنی، دو فرد مسلح پس از پیاده شدن از یک خودرو، حاضران در این مراسم را به گلوله بستند. این حمله ۹ کشته و ۴۰ زخمی برجای گذاشت.