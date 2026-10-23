سه روز عزای عمومی در اردن درپی حمله به یک کلیسا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دولت اردن تاکید کرد که جامعه این کشور تحت تأثیر تفکرات تکفیری قرار نخواهد گرفت.

دولت اردن در پی حمله تروریستی به کلیسا در شهر کرک، اعلام کرد که تمامی دستگاه‌های امنیتی و انتظامی برای دستگیری عاملان این جنایت در تلاش هستند.

ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن نیز متعهد شد که شدیدترین مجازات‌ها را برای عاملان این حمله اعمال کند و دولت سه روز عزای عمومی اعلام کرد.

جعفر حسان، نخست‌ وزیر اردن با محکومیت این اقدام، تأکید کرد که حادثه کرک برخاسته از تفکرات تکفیری و تروریستی است و وی اجازه نخواهد داد جامعه این کشور در مسیر افراط‌گرایی حرکت کند.

در همین راستا، دولت اردن اعلام کرد که به مدت سه روز در سراسر کشور عزای عمومی اعلام کرده و پرچم‌ها به نشانه سوگواری برای قربانیان به حالت نیمه افراشته درآمدند.

محمد المؤمنی وزیر ارتباطات اردن نیز با تأکید بر اینکه مسیحیان اردن جزء جدایی‌ناپذیر بافت ملی این کشور هستند، اعلام کرد که دولت با قاطعیت تمام با تروریسم و افراط‌گرایی مقابله کرده و مجرمان را تحت تعقیب قرار خواهد داد.

وی همچنین از شهروندان خواست از انتشار شایعات و اطلاعات تأیید نشده خودداری کنند.

در حمله مسلحانه‌ که امروز کلیسای حمود در استان کرک، جنوب اردن را هدف قرار داد، هفت نفر کشته و ۴۰ نفر دیگر زخمی شدند.