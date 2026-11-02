سرهنگ محسن رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای مقابله با قاچاق کالا و برخورد با فعالیت‌های غیرقانونی، مأموران انتظامی کلانتری ۱۶ سنجان حین گشت‌زنی و کنترل محورهای مواصلاتی، به سه دستگاه خودروی وانت نیسان مشکوک شدند و آن‌ها را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پس از بازرسی از خودروهای توقیفی، موفق به کشف ۱۲ تن چوب شدند که محموله مذکور فاقد هرگونه مجوز قانونی برای حمل و جابه‌جایی بود.

سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان اراک با اشاره به برآورد ارزش اقتصادی محموله کشف‌شده تصریح کرد: کارشناسان ارزش این میزان چوب قاچاق را ۲ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

رضایی ادامه داد: در این عملیات سه متهم شناسایی و دستگیر شدند که پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی با تأکید بر تداوم اقدامات انتظامی برای مقابله با قاچاق کالا تاکید کرد: حمل و جابه‌جایی کالاهای فاقد مجوز قانونی از جمله محموله‌های چوب، علاوه بر ایجاد اختلال در چرخه قانونی تولید و توزیع، می‌تواند زمینه‌ساز آسیب به منابع طبیعی و سرمایه‌های ملی شود.

سرهنگ رضایی افزود: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه قاچاق کالا و تخریب منابع طبیعی، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.