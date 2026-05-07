کشف بیش از هفت تن چوب و ذغال قاچاق در عملیات مشترک یگان حفاظت مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، عابدین ملکی پویا صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طی دو هفته گذشته مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان‌های استان مرکزی در عملیات‌های مشترک با عوامل انتظامی و با اخذ مجوزهای لازم، در محورهای مواصلاتی این استان مستقر شده و طرح ضربتی مقابله با قاچاق چوب، ذغال و محصولات فرعی جنگلی و مرتعی را اجرا کردند.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح، چهار دستگاه خودروی حامل چوب و ذغال فاقد مجوز توقیف و برای متخلفان چهار فقره پرونده قضایی تشکیل و در این عملیات‌ها حدود ۶ هزار کیلوگرم چوب و یک‌هزار و ۷۰۰ کیلوگرم ذغال کشف و ضبط و چهار نفر نیز به مراجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی ادامه داد: همچنین در قالب این طرح، از هشت کارگاه چوب در این استان بازدید شد و مأموران یگان حفاظت در ۱۲ نقطه در قالب اکیپ‌های دو نفره، در مجموع به مدت ۲۳۶ ساعت در ایست و بازرسی‌ها مستقر بودند.

ملکی پویا تصریح کرد: در این مدت ۷۳ دستگاه خودروی باری شامل کامیون، کامیونت، نیسان و وانت مورد بازرسی قرار گرفت که در این بخش تخلفی مشاهده نشد.

وی با قدردانی از همکاری مردم در حفاظت از منابع طبیعی، شماره تلفن ۱۵۰۴ را به عنوان سامانه ارتباط مستقیم مردم با یگان حفاظت منابع طبیعی عنوان کرد و گفت: هرگونه حمل محموله چوبی نیازمند اخذ مجوز قانونی است.

ملکی پویا تاکید کرد: در صورت نداشتن مجوز، مغایرت در نوع یا حجم چوب، اختلاف در مبدأ، انقضای مجوز، عدم ارائه مدارک قانونی، تأخیر غیرموجه در رسیدن به مقصد، ارائه اطلاعات نادرست در سامانه میز خدمت و یا تخلیه محموله در مقصدی غیر از مقصد درج‌شده در مجوز، به عنوان تخلف محسوب شده و ضمن توقیف خودرو، متخلفان به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.