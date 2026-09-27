برخورد با قاچاقچیان منابع طبیعی در ۷ شهرستان مرکزی؛ ۲۱ خودرو توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عابدین ملکی پویا پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های ضربتی تشدید مقابله با قاچاق چوب و جلوگیری از دسترسی غیرقانونی به محصولات جنگلی، ذغال و گیاهان دارویی، موفق به کشف و ضبط حجم قابل توجهی از موارد قاچاق شده‌ایم.

وی افزود: در نیمه نخست سال جاری، تعداد ۱۹ فقره پرونده قضایی در خصوص تخلفات مربوط به منابع طبیعی تشکیل شده است که طی این عملیات‌ها، ۵۰.۶ مترمکعب چوب معادل حدود ۵۰ تن چوب، ۴ هزار و ۵۷۰ کیلوگرم ذغال و ۱۰۰۰ کیلوگرم بوته‌های گیاهی و دارویی قاچاق از میان متخلفان ضبط شده است.

سرهنگ ملکی‌پویا تصریح کرد: در پی این عملیات‌ها تعداد ۲۱ دستگاه خودرو توقیف و ۲۱ نفر از متهمان نیز به مراجع قضایی معرفی شده‌اند تا رسیدگی‌های قانونی لازم صورت گیرد.

وی ادامه داد: تمامی فرماندهان یگان‌های حفاظت استان با استقرار در ایست‌های بازرسی و گلوگاه‌های حساس و در معیت مأمورین انتظامی، به رصد دقیق خودروهای عبوری و بررسی مجوزهای حمل پرداخته‌اند و شهرستان‌های اراک، تفرش، کمیجان، شازند، دلیجان، زرندیه و فراهان از جمله مناطقی بوده‌اند که با تمرکز مأمورین، شاهد کشفیات و دستگیری متخلفان بوده‌اند.

فرمانده یگان حفاظت استان مرکزی تاکیدکرد: محل‌های دپو چوب در سطح استان نیز تحت نظارت و بازدید قرار دارند و جهت جلوگیری از تخریب زیست‌بوم استان، تداوم طرح‌های ضربتی و نظارت‌های میدانی با جدیت تمام دنبال خواهد شد.

وی گفت: هم‌استانی‌های عزیز هرگونه تخریب، تصرف و قاچاق محصولات جنگلی را از طریق سامانه تلفنی ۱۵۰۴ و ۱۳۹ به یگان حفاظت گزارش دهند.