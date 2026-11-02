به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمدرضا ظفرقندی، روز دو شنبه ۱۱ آبان ماه در حاشیه همایش هفته جهانی سوختگی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: درمان بیمار سوختگی برای رسیدن به سلامت کامل، نیازمند طی کردن یک زنجیره کامل است. در دنیا سالانه حدود ۱۰ میلیون مورد سوختگی رخ می‌دهد که نزدیک به ۱۷۰ هزار نفر از آنها جان خود را از دست می‌دهند و این موضوع یک مسئله مهم جهانی و ملی است.

وی افزود: خوشبختانه با اقدامات انجام‌شده در سالیان گذشته، میزان مرگ‌ومیر ناشی از سوختگی در کشور به یک‌چهارم کاهش یافته است. با این حال، تبعات و عوارض سوختگی مانند اسکار زخم نیازمند مراقبت‌های پیگیری و لباس‌های فشارنده است که این موارد با هزینه‌های بالا و از طریق پوشش بیمه تهیه می‌شوند.

وزیر بهداشت از افزایش تخت‌های سوختگی کشور خبر داد و گفت: بیمارستان باب‌الحوائج تهران نیز به دلیل نیاز به تجهیزات خاص تا دو سه ماه آینده آماده بهره‌برداری می‌شود و تخت‌های بخش سوختگی بیمارستان چابهار نیز راه‌اندازی و افتتاح شده است. بر همین اساس تلاش می‌کنیم تعداد تخت‌های سوختگی کشور را که در حال حاضر حدود ۱۲۰۰ تخت است، به همراه تخت‌های ICU سوختگی (BICU) افزایش دهیم.

ظفرقندی مهم‌ترین اقدام در این زمینه را پیشگیری دانست و تصریح کرد: تلاش می‌کنیم با آموزش در رده‌های مختلف و رعایت استانداردها، از ایجاد آسیب در سطح جامعه پیشگیری کنیم که این کار با مشارکت دستگاه‌های مختلف از جمله آموزش‌وپرورش انجام می‌شود تا میزان بروز سوختگی کاهش یابد.

وزیر بهداشت تصریح کرد: هزینه‌های اولیه سوختگی و بستری‌های اولیه به طور کامل تحت پوشش بیمه است؛ همچنین هزینه‌های بخش‌های بعدی درمان یعنی اعمال بازسازی -که با عمل‌های زیبایی متفاوت است و برای برداشتن اسکارها و رفع انقباضات و محدودیت حرکتی انگشتان (کانترکچر) انجام می‌شود- همگی مشمول پوشش بیمه‌ای است.

وی خاطرنشان کرد: سوختگی انواع مختلفی دارد و اگرچه شایع‌ترین نوع آن مربوط به حریق و آتش است، اما سوختگی‌های شیمیایی و پرتویی نیز وجود دارد. در دوران دفاع مقدس ۱۰۰ هزار مجروح شیمیایی داشتیم که در این نوع سوختگی‌ها علاوه بر پوست، چشم، قرنیه و ریه آسیب می‌بیند و هرکدام نیازمند مراقبت‌ها و درمان‌های تخصصی خود است که این خدمات در حال ارائه است.