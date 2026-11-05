به گزارش خبرنگار مهر، رحمت‌الله سلیمی، ظهر پنجشنبه در نشست قرارگاه انرژی استان با تأکید بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف انرژی، اظهار کرد: استفاده از ظرفیت سپاه، بسیج، رسانه‌ها و تشکل‌های مردمی می‌تواند در کاهش مصرف گاز و جلوگیری از اعمال محدودیت برای تأمین انرژی صنایع در فصل سرد سال مؤثر باشد.

وی با اشاره به تداوم چالش ناترازی انرژی در کشور افزود: این مسئله مختص سال جاری نیست و در سال‌های گذشته نیز وجود داشته است، اما آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌ها، ضرورت مدیریت مصرف و صرفه‌جویی در انرژی را بیش از گذشته نمایان کرده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه با اشاره به توانمندی سپاه و بسیج در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی، گفت: مجموعه بسیج در موقعیت‌ها و عرصه‌های مختلف همواره نقش‌آفرین بوده و اکنون نیز می‌تواند با تکیه بر شبکه گسترده خود، به‌ویژه در محلات و روستاها، در زمینه فرهنگ‌سازی و اصلاح شیوه مصرف گاز همکاری کند.

سلیمی تبدیل صرفه‌جویی به یک فرهنگ عمومی را ضروری دانست و تصریح کرد: اگر مصرف گاز در بخش خانگی تنها ۱۰ درصد کاهش یابد، امکان مدیریت بهتر گاز مورد نیاز صنایع بزرگی مانند پتروشیمی‌ها در زمستان فراهم می‌شود و می‌توان از اعمال محدودیت‌های بیشتر برای این صنایع جلوگیری کرد.

وی با اشاره به تغییر سبک زندگی و افزایش مصرف انرژی در سال‌های اخیر خاطرنشان کرد: تقویت فرهنگ استفاده بهینه از انرژی در خانواده‌ها به آموزش و اطلاع‌رسانی مستمر نیاز دارد و در این مسیر باید از توان رسانه‌ها، گروه‌های مردمی و مجموعه‌های فرهنگی استفاده کرد.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه بر همکاری و همراهی دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های مردمی در مدیریت مصرف انرژی تأکید کرد و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی استان را از راهکارهای مؤثر برای عبور از شرایط ناترازی انرژی در فصل سرد دانست.