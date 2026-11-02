به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، محمدحسین امید درمراسم معارفه رئیس جدید دانشکدگان علوم و فناوری‌های میان‌رشته‌ای با اشاره بر اهمیت و جایگاه این دانشکدگان، بر حمایت از دانشکدگان علوم و فناوری‌های میان‌رشته‌ای تاکید کرد.

رئیس دانشگاه تهران در مراسم معارفه رئیس دانشکدگان علوم و فناوری‌های میان‌رشته‌ای، که صبح روز یکشنبه دهم آبان‌ماه و با حضور اعضای هیئت علمی و مسئولان این دانشکدگان در تالار شهید احمدی روشن برگزار شد، ضمن قدردانی از زحمات فرامرز خدائیان چگنی، رئیس پیشین این دانشکدگان و معارفه رهام رفیعی به عنوان رئیس جدید این دانشکدگان، بر جایگاه استراتژیک دانشکدگان علوم و فناوری‌های میان‌رشته‌ای به عنوان یکی از پیشران‌های توسعه علمی و درآمدزای دانشگاه تأکید کرد.

دکتر امید با اشاره به مسائل مطرح‌شده در این مراسم، گفت: «با وجود بحران مالی و کمبود منابع، دانشکدگان علوم و فناوری‌های میان‌رشته‌ای، از اولویت نخست دانشگاه در حوزه زیرساخت‌ها و پروژه‌های عمرانی است.»

وی افزود: «دانشکدگان علوم و فناوری‌های میان‌رشته‌ای در توسعه رشته‌های نوظهور نظیر فوتونیک و کوانتوم و تجاری‌سازی دانش، نقش تعیین‌کننده دارد و دانشگاه با تمام ظرفیت خود از این دانشکدگان و توسعه کیفی آن حمایت می‌کند.»

خودگردانی دانشگاه، راه نجات از وابستگی به منابع محدود دولتی

رئیس دانشگاه تهران با اشاره به چالش‌های بودجه‌ای جاری، تنها راه قطع وابستگی به منابع دولتی را خودگردانی دانشگاه عنوان کرده و از تدوین و ارائه طرح «خودگردانی دانشگاه تهران» به دولت خبر داد و گفت: «در این راستا، تأسیس سازمان سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران به عنوان گامی عملی برای تبدیل ثروت‌های دانشگاه به منابع مولد است تا دانشگاه بتواند منابع مورد نیاز خود را بدون وابستگی صد درصدی به منابع دولتی تأمین کند.»

امید با معرفی «سازمان سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران» به عنوان نخستین گام در مسیر خودگردانی، اعلام کرد که این سازمان به صورت یک نهاد رسمی، بستری برای اساتید و پژوهشگران فراهم می‌کند تا دانش و فناوری خود را در قالب شرکت‌های دانش‌بنیان به محصولات مولّد تبدیل کرده و درآمدزایی کنند.

وی هم‌چنین به بهره‌گیری از «اعتبار مالیاتی صنایع» اشاره کرد و گفت: «ما در حال نهایی کردن توافق‌نامه‌هایی هستیم که به موجب آن، صنایع بزرگ به جای پرداخت مالیات به دولت، این منابع را در پروژه‌های فناوری و زیرساختی دانشگاه سرمایه‌گذاری کنند. این مسیر، راهکاری هوشمندانه برای تأمین بودجه پروژه‌های عمرانی و پژوهشی بدون فشار مستقیم بر منابع دولتی است.»

تاکید رئیس دانشگاه بر پرهیز از موازی کاری

رئیس دانشگاه تهران در ادامه، با تأکید بر ضرورت بازنگری در استراتژی توسعه رشته‌های دانشگاهی، خواستار تمرکز بر ارتقای کیفیت به جای افزایش تعداد رشته‌ها شد.

امید با اشاره به تجربیات بین‌المللی در دانشگاه‌های پیشرو، خاطرنشان کرد: «ادغام رشته‌های مشابه و ایجاد دانشکده‌های جامع، راهکاری مؤثر برای حذف موازی‌کاری و افزایش کارایی است.»

وی با تاکید بر پرهیز از رویکردهایی که منجر به ایجاد تداخل و حساسیت‌های سازمانی میان دانشکده‌ها می‌شود، تصریح کرد: «هدف ما ایجاد هم‌افزایی در حوزه‌های میان‌رشته‌ای است، اما این امر نباید منجر به ایجاد تنش میان گروه‌های علمی شود.»

رئیس دانشگاه تهران هم‌چنین اعلام کرد: «برای تسهیل در این مسیر، ساختار شورای برنامه‌ریزی دانشگاه در حال اصلاح است تا فرآیند تصمیم‌گیری در مورد رشته‌های نوظهور و میان‌رشته‌ای، به دور از حواشی و بر اساس معیارهای تخصصی و نیازهای ملی صورت گیرد.»

تمرکز بر تجاری‌سازی دانش و دستاوردهای فناورانه

رهام رفیعی، رئیس جدید دانشکدگان علوم و فناوری‌های میان رشته‌ای نیز، با تأکید بر لزوم گذار از پژوهش‌های نظری به سمت تولید محصول، بر اهمیت تجاری‌سازی دستاوردهای علمی در دانشکدگان تأکید کرد.

وی با اشاره به حضور چشمگیر دانشمندان تراز اول (یک و دو درصد) در این مجموعه، خاطرنشان کرد: «این سرمایه انسانی منجر به خلق محصولات شاخص و ثبت اختراعات متعددی در حوزه‌های پیشرفته شده است.»

دکتر رفیعی طراحی و ساخت سامانه‌های کنترلی و توسعه فناوری‌های بومی در حوزه‌های مختلف را از جمله موفقیت‌های شاخص دانشکدگان برشمرد و تصریح کرد: «هدف نهایی، تبدیل دانشکده به قطبی از نوآوری است که بتواند از طریق جذب سرمایه‌گذاران و همکاری با بخش صنعت، محصولات خود را به بازار داخلی و بین‌المللی (از جمله صادرات به کشورهای منطقه) عرضه کند.»

واکاوی چالش‌های زیرساختی و ضرورت بازنگری در منابع

رئیس دانشکدگان علوم و فناوری‌های میان‌رشته‌ای در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جذب اعضای جدید هیأت علمی، به چالش جدی کمبود فضای فیزیکی، تجهیزات اداری، مشکلات تجاری سازی، کمبود منابع نیروی انسانی از جمله چالش‌های این دانشکدگان عنوان کرد.

وی همچنین بر لزوم اصلاح ساختار جذب درآمد و رفع بدهی‌های متراکمی که مانع از توسعه زیرساخت‌ها شده است، تأکید کرد.

رئیس دانشکدگان علوم و فناوری‌های میان‌رشته‌ای در پایان، بر ضرورت کاهش بوروکراسی‌های اداری در امور آموزشی و ایجاد تعامل واقعی با صنعت برای تبدیل ایده‌ها به ثروت ملی تأکید کرد.

اگر آموزش و پژوهش ما با سرعت رشد علم هم‌راستا نشود، با خطر عقب‌ماندگی مواجه خواهیم شد

فرامرز خدائیان چگنی، رئیس پیشین دانشکدگان علوم و فناوری‌های میان‌رشته‌ای نیز در آغاز این مراسم گزارش کوتاهی از فعالیت‌های دوره مدیریت سه ساله خود ارائه داد.

خدائیان چگنی با اشاره به شتاب فزاینده علم در عصر حاضر، بر لزوم به‌روزرسانی مستمر سیستم‌های آموزشی و پژوهشی تأکید کرد و گفت: «اگر آموزش و پژوهش ما با سرعت رشد علم هم‌راستا نشود، با خطر عقب‌ماندگی مواجه خواهیم شد.»

وی هم‌چنین ترکیب رشته‌ها و رویکرد میان‌رشته‌ای را تنها راهکار مؤثر برای خلق علوم جدید و افزایش بهره‌وری علمی دانست.

خدائیان چگنی در پایان سخنان خود ضمن قدردانی از اعتماد رؤسای پیشین و فعلی دانشگاه و همچنان از اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشکدگان گفت: «مدیریت بدون حاشیه و بدون تنش در طول سه سال مدیریت بنده، حاصل حمایت مدیران و همراهی تمامی کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشکدگان است که موجب پیشبرد اهداف مجموعه شد.»