سید اسمعیل سادات دیلمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تبریک فرارسیدن هفته بسیج دانش‌آموزی، اظهار کرد: انقلاب اسلامی مدیون شهدای دانش‌آموزی است که در سنین کم، احساس مسئولیت کردند و برای تحقق آرمان‌های انقلاب از جان خود گذشتند.

شهردار لنگرود با اشاره به اینکه مسئولان امروز نیز جایگاه و مسئولیت خود را مدیون خون شهدا هستند، بیان کرد: تلاش ما باید در مسیری باشد که ادامه‌دهنده راه و آرمان‌های این شهیدان باشیم و بتوانیم از سیره و منش آنان به‌عنوان یک الگوی عملی استفاده کنیم.

مدیریت یکپارچه برای برگزاری مراسم ۱۳ آبان

وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای برگزاری مراسم یوم‌الله ۱۳ آبان، گفت: با هدف ایجاد مدیریت یکپارچه در اجرای برنامه‌ها، جلسه هماهنگی در فرمانداری برگزار و وظایف دستگاه‌های مختلف مشخص شده است که شهرداری لنگرود نیز در حوزه‌های اعتباری، اجرایی و اعمال محدودیت‌های ترافیکی مسئولیت‌هایی بر عهده گرفته است.

سادات دیلمی تصریح کرد: برنامه‌ریزی‌ها در معاونت‌های مختلف شهرداری انجام شده و آمادگی داریم در کنار کانون‌های تربیتی و فکری و آموزش‌وپرورش، از برنامه‌های این هفته در حد توان و ظرفیت شهرداری پشتیبانی کنیم.

وی با اشاره به خاطرات دوران دانش‌آموزی خود از برنامه‌های هفته بسیج دانش‌آموزی افزود: این مناسبت‌ها از جمله روزهایی بود که دانش‌آموزان با اشتیاق منتظر فرارسیدن آن بودند و خاطرات خوشی از برنامه‌های آن در ذهنشان باقی می‌ماند.

شهرداری فراتر از وظایف محوله پشتیبان برنامه‌های فرهنگی است

شهردار لنگرود ادامه داد: تلاش ما این است که با حمایت از برنامه‌های امسال، چنین شور و اشتیاقی برای دانش‌آموزان امروز نیز ایجاد شود و این مناسبت‌ها به خاطرات ماندگار دوران تحصیل آنان تبدیل شود.

وی درباره نوع حمایت شهرداری از برنامه‌ها نیز گفت: تأمین سیستم صوتی، پشتیبانی اعتباری، تهیه جوایز و اقلام مورد نیاز و سایر امکانات اجرایی، بخشی از حمایت‌هایی است که متناسب با تقسیم کار انجام‌شده در جلسات هماهنگی بر عهده شهرداری قرار می‌گیرد.

سادات دیلمی با تأکید بر فراتر رفتن حمایت‌های شهرداری از وظایف محوله خاطرنشان کرد: در حوزه فرهنگی، طی مدت حضور در شهرداری تلاش کرده‌ایم علاوه بر مسئولیت‌های تعیین‌شده، در حد توان به برنامه‌ها و مناسبت‌های مختلف کمک کنیم.

وی در پایان از آمادگی شهرداری برای همکاری با مجموعه‌های فرهنگی و مذهبی خبر داد و گفت: همان‌طور که در مناسبت‌های مختلف از جمله ایام فاطمیه از برنامه‌های فرهنگی و مذهبی حمایت کرده‌ایم، این آمادگی وجود دارد که از برنامه‌های پیشنهادی هیئت‌ها و سایر مجموعه‌ها نیز در چارچوب ظرفیت شهرداری پشتیبانی کنیم.