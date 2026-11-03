سید اسمعیل سادات دیلمی، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش سنگین و مداوم باران طی شب گذشته اظهار کرد: با توجه به شدت بارندگی‌ها و احتمال آب‌گرفتگی در برخی نقاط شهر، نیروهای عملیاتی شهرداری و ستاد مدیریت بحران با آمادگی کامل در نقاط حساس مستقر شدند و اقدامات لازم برای مدیریت شرایط را در دستور کار قرار دادند.

شهردار لنگرود افزود: با حضور به‌موقع نیروهای خدمات شهری و بهره‌گیری از تجهیزات مکانیزه، مسیرهای عبور آب و روان‌آب‌ها مورد بررسی و مدیریت قرار گرفت و از تجمع آب در معابر و ایجاد اختلال در رفت‌وآمد شهروندان جلوگیری شد.

آمادگی نیروهای خدمات شهری برای مدیریت شرایط جوی

شهردار لنگرود با اشاره به اهمیت اقدامات پیشگیرانه در زمان بارندگی‌های شدید بیان کرد: تیم‌های عملیاتی شهرداری با رصد وضعیت معابر و شناسایی نقاط حساس، در کمترین زمان ممکن برای رفع مشکلات احتمالی اقدام کردند تا شهروندان در تردد روزانه با مشکل مواجه نشوند.

سادات دیلمی ادامه داد: استفاده از ظرفیت نیروهای انسانی، تجهیزات و ماشین‌آلات خدمات شهری و حضور میدانی عوامل شهرداری از جمله اقداماتی بود که برای کنترل پیامدهای بارندگی و جلوگیری از آب‌گرفتگی معابر انجام شد.

وی با تأکید بر تداوم آمادگی مجموعه شهرداری برای مواجهه با شرایط جوی ناپایدار بیان کرد: مدیریت به‌موقع بحران‌های شهری و حفظ ایمنی و آرامش شهروندان از اولویت‌های مجموعه مدیریت شهری است و نیروهای شهرداری در شرایط بارندگی نیز برای ارائه خدمات و رفع مشکلات احتمالی در آماده‌باش قرار دارند.