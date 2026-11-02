مهدی صمیمیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حضور پیکر مطهر شش شهید گمنام همزمان با ایام فاطمیه در استان سمنان، اظهار کرد: ستادی با هدف برنامه‌ریزی و برگزاری باشکوه آیین استقبال و وداع با این شهدا در شهرستان سمنان تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه نخستین برنامه در بدو ورود پیکر شهدا به شهرستان سمنان، آیین استقبال خواهد بود، افزود: این مراسم روز سه‌شنبه ۱۲ آبان‌ماه برگزار می‌شود.

فرماندار سمنان با اشاره به زمان و مکان برگزاری این آیین، گفت: مراسم استقبال از پیکر مطهر شهدا ساعت ۱۵:۳۰ در ورودی پارک سیمرغ، در جوار مزار شهدای گمنام کوشک امام رضا (ع)، برگزار خواهد شد.

صمیمیان با دعوت از اقشار مختلف مردم برای حضور در این مراسم معنوی، تأکید کرد: حضور مردم شهیدپرور سمنان در آیین استقبال از شهدای گمنام، جلوه‌ای از تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا و پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت خواهد بود.