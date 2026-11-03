به گزارش خبرنگار مهر، اتحادیه جهانی کشتی از تغییر سیستم امتیازدهی رقابت‌های رنکینگ از اول ژانویه ۲۰۲۷ خبر داد. تغییراتی که با هدف افزایش اهمیت پیروزی‌ها و نقش پررنگ‌تر مسابقات سری رنکینگ در مسیر کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس اعمال خواهد شد.

بر اساس اعلام اتحادیه جهانی کشتی، در سیستم جدید، امتیازات رقابت‌های سری رنکینگ نسبت به مسابقات قهرمانی قاره‌ای افزایش می‌یابد، هرچند مسابقات قهرمانی جهان و بازی‌های المپیک همچنان بیشترین امتیاز را خواهند داشت.همچنین کشتی‌گیران به ازای هر پیروزی امتیاز جداگانه دریافت می‌کنند و ورزشکارانی که بدون کسب پیروزی در مسابقات شرکت کنند، تنها امتیاز حضور خواهند گرفت.

از دیگر تغییرات این سیستم می‌توان به کاهش ۵۰ درصدی امتیازات ثابت جایگاه در اوزان دارای کمتر از هشت شرکت‌کننده اشاره کرد. همچنین کشتی‌گیران برای دریافت امتیاز ثابت از جایگاه یازدهم به بعد در مسابقات جهانی، المپیک و سری رنکینگ و از جایگاه هفتم به بعد در مسابقات قاره‌ای و بازی‌های قاره‌ای، باید حداقل یک پیروزی داشته باشند.

طبق جدول جدید، قهرمان مسابقات جهانی و المپیک ۴۰ هزار امتیاز، قهرمان رقابت‌های سری رنکینگ ۲۰ هزار امتیاز و قهرمان مسابقات قهرمانی قاره‌ای و بازی‌های قاره‌ای ۱۰ هزار امتیاز دریافت می‌کند. همچنین هر پیروزی در این رقابت‌ها به ترتیب ۲ هزار، هزار و ۵۰۰ امتیاز خواهد داشت. امتیاز حضور بدون پیروزی نیز در این سه سطح مسابقاتی به ترتیب ۲۵۰، ۱۵۰ و ۷۵ امتیاز است.

پنج نتیجه برتر، ملاک رنکینگ المپیکی

اتحادیه جهانی کشتی برای تعیین رنکینگ کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۸، پنج نتیجه برتر هر کشتی‌گیر را از میان رقابت‌های واجد شرایط محاسبه خواهد کرد. این مسابقات شامل سه مرحله سری رنکینگ در سال ۲۰۲۷، مسابقات قهرمانی قاره‌ای و قهرمانی جهان در سال ۲۰۲۷ و همچنین یک مرحله سری رنکینگ و مسابقات قهرمانی قاره‌ای در سال ۲۰۲۸ است.

نکته مهم اینکه انتخاب پنج نتیجه برتر بر اساس امتیازات کسب‌شده خواهد بود، نه جایگاه نهایی کشتی‌گیران در مسابقات.

همچنین بازی‌های قاره‌ای نیز در صورت تأیید دفتر اتحادیه جهانی کشتی می‌توانند در رنکینگ لحاظ شوند، اما در این صورت تنها یک رویداد قاره‌ای در هر سال برای محاسبه امتیازات در نظر گرفته خواهد شد.

بر اساس چارچوب کسب سهمیه المپیک، سه کشتی‌گیر در هر وزن المپیکی از طریق رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی جواز حضور در بازی‌های لس‌آنجلس را به دست خواهند آورد.