به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری ظهر دوشنبه در رزمایش ترکیبی دورمیزی و میدانی پدافند غیرعامل با موضوع شناسایی، ردیابی و مدیریت ریسک ورود عامل بیماری EHP در اداره‌کل دامپزشکی استان بوشهر اظهار کرد: دامپزشکی با نظارت بر سلامت تولیدات دام، طیور و آبزیان، نقشی اساسی در حفاظت از سفره غذایی مردم و پایداری سلامت جامعه دارد.

آمادگی در برابر تهدیدات زیستی

وی با اشاره به اهمیت پیشگیری از بیماری‌ها و ارتقای امنیت زیستی افزود: هر جا سلامت جامعه و مقابله با بیماری‌ها مطرح باشد، اهمیت دامپزشکی در حوزه پدافند غیرعامل دوچندان می‌شود و این مجموعه در حفظ سلامت و پایداری اقتصادی جامعه نقشی بی‌بدیل دارد.

فرماندار بوشهر با بیان اینکه مقابله با تهدیدات زیستی نیازمند آمادگی عملیاتی و هماهنگی بین‌بخشی است، تصریح کرد: برگزاری رزمایش‌هایی از این دست، توان تیم‌های شناسایی و ردیابی را ارتقا می‌دهد و آمادگی دستگاه‌های مسئول را برای مدیریت بحران‌های زیستی افزایش می‌دهد.

مظفری با قدردانی از برگزارکنندگان رزمایش خاطرنشان کرد: تداوم این اقدامات و تقویت همکاری میان دامپزشکی، پدافند غیرعامل استانداری و سایر دستگاه‌های مرتبط، زمینه‌ساز افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌های زیستی و حفاظت از سلامت مردم است.

ارزیابی توان مقابله با عامل بیماری EHP

این رزمایش با تمرکز بر سناریوی ورود عامل بیماری EHP، توان عملیاتی تیم‌های شناسایی و ردیابی را ارزیابی کرد و شیوه‌های مقابله با تهدیدات زیستی در حوزه دامپزشکی را به تمرین گذاشت.

در این برنامه، لقمان‌زاده مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری بوشهر و محمدحسن رهنما مدیرکل دامپزشکی استان نیز حضور داشتند و بر اهمیت پدافند زیستی و نقش دامپزشکی در تضمین سلامت جامعه تأکید کردند.