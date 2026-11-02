به گزارش خبرنگار مهر، به منظور ارتقای آمادگی در برابر تهدیدات زیستی، رزمایش ترکیبی دورمیزی و میدانی پدافند غیرعامل با موضوع «شناسایی، ردیابی و مدیریت ریسک ورود عامل بیماری EHP» صبح دوشنبه در اداره کل دامپزشکی استان بوشهر برگزار شد.



جواد لقمان‌زاده، مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری بوشهر، در این نشست با تأکید بر اهمیت امنیت زیستی اظهار داشت: هر کجا که سلامت جامعه و پیشگیری از وقوع بیماری‌ها در میان باشد، اهمیت دامپزشکی در حوزه پدافند غیرعامل دوچندان می‌شود. نقش دامپزشکی در پایداری سلامت و اقتصاد جامعه غیرقابل انکار است.

فرماندار بوشهر نیز با اشاره به گستردگی حوزه کاری دامپزشکی در تولیدات دام، طیور و آبزیان، بر نقش این نهاد در حفاظت از سفره غذایی مردم تأکید کرد.

محمد مظفری افزود: دامپزشکی با نظارت بر سلامت زنجیره غذایی، یکی از ارکان اصلی پدافند غیرعامل در مسیر تأمین امنیت غذایی است.

محمدحسن رهنما، مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر خاطرنشان کرد: تمام وظایف دامپزشکی مصداق بارز پدافند غیرعامل است. ما در دامپزشکی با پیشگیری هوشمندانه و کنترل مخاطرات در بحث امنیت زیستی، در واقع در حال اجرای پدافند زیستی و تضمین سلامت جامعه هستیم.

این رزمایش با تمرکز بر سناریوی ورود عامل بیماری EHP، توان عملیاتی تیم‌های شناسایی و ردیابی را مورد ارزیابی قرار داد.