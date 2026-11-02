به گزارش خبرنگار مهر، محمدامین توکلی‌زاده معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری در ویژه‌برنامه تجلیل از گروه‌های جهادی فعال در جنگ تحمیلی سوم، با قدردانی از کادر درمان، پزشکان، روانشناسان، مددکاران، گروه‌های جهادی و فرهنگی اظهار کرد: جمع گسترده‌ای از نیروهای تخصصی و مردمی در کنار یکدیگر قرار گرفتند تا به مردم خدمت کنند و این اقدامات افتخاری برای ملت ایران بود.

وی با اشاره به تلاش مردم برای حفظ جریان عادی زندگی در روزهای جنگ افزود: اینکه مردم صبح به محل کار خود بروند، دانش‌آموزان به تحصیل ادامه دهند، مترو و اتوبوس فعالیت کنند و فروشگاه‌ها باز باشند، بخشی از جنگ بزرگی بود که مردم ایران در آن پیروز شدند.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران ادامه داد: دشمن می‌خواست زندگی و نشاط را از مردم بگیرد، اما مردم به‌خوبی دریافتند که باید در این جبهه نیز ایستادگی کنند.

توکلی‌زاده با اشاره به نمونه‌هایی از ایثارگری کادر درمان و نیروهای داوطلب تصریح کرد: در میان مجموعه نیروهای خدمت‌رسان، پزشکانی حضور داشتند که منازل خودشان آسیب دیده بود و با وجود اسکان در هتل‌ها، برای کمک به دیگران پای کار آمدند.

وی همچنین به فداکاری یکی از معاونان اداره کل سلامت شهرداری تهران اشاره کرد و گفت: منزل این همکار در جریان جنگ مورد اصابت قرار گرفته بود و همسر و فرزندش در بیمارستان حضور داشتند، اما او حتی برای لحظه‌ای خدمت‌رسانی را متوقف نکرد.

توکلی‌زاده با بیان اینکه این صحنه‌های ایثارگری در میان مردم ایران بارها تکرار شد، خاطرنشان کرد: شاید برای ما که در میان این فرهنگ عمیق ایثارگری زندگی می‌کنیم، تکرار چنین صحنه‌هایی عادی به نظر برسد، اما در جهان حتی یک نمونه از این فداکاری‌ها می‌تواند موضوع یک فیلم سینمایی باشد.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با اشاره به ایستادگی مردم ایران در برابر قدرت‌های خارجی گفت: این ملت با اتکا به توان داخلی، سلاح ایرانی و فرمانده ایرانی و بدون کمک از کشورهای دیگر، در برابر قدرت‌های مدعی ایستادگی کرد.

وی در پایان با قدردانی از مجموعه معاونت امور اجتماعی و فرهنگی، اداره کل سلامت، گروه‌های جهادی، قرارگاه سیل‌الکریم، پزشکان داوطلب، روانشناسان و مددکاران اظهار امیدواری کرد که دیگر شاهد جنگ نباشیم و تأکید کرد که در هر شرایط بحرانی، هویت و روحیه ایثارگری مردم ایران بار دیگر خود را نشان خواهد داد.