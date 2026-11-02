به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، سرگئی شویگو دبیر شورای امنیت روسیه امروز دوشنبه در سخنانی اعلام کرد: قصد نداریم این کشور یا آن کشور را نابود کنیم. در واقع، بسیاری از این کشورها که همان قدرت‌ های استعماری پیشین هستند، خود به خود در حال فروپاشی‌ هستند.

دبیر شورای امنیت روسیه در این خصوص ادامه داد: تعداد هرچه بیشتری از مردمی که آن‌ ها به بردگی گرفته و تحت استعمار درآورده بودند، بیدار شده و به پا می‌خیزند. آن‌ها در حال بازیافتن و احیای خودآگاهی و حق تعیین سرنوشت خویش هستند. تمام سیاست‌ورزی غربی ها بر پایه تقابل بنا شده است؛ آن‌ها پیوسته به یک دشمن نیاز دارند.

سرگئی شویگو سپس اضافه کرد: پوتین در ۲ ماه گذشته ۳ یا ۴ بار گفته است که ما قصد حمله به اروپا را نداریم. با این حال، آن‌ها همچنان اصرار می‌ورزند که روسیه علیه ما جنگی ترکیبی به راه انداخته است. به ما حمله نکنید. ما هم قصد حمله به کسی را نداریم. آن‌ ها همیشه به نوعی دشمن نیاز دارند؛ اما ما نیازی به دشمن نداریم.