هشدار دبیر شورای امنیت روسیه درباره «دوران سخت» پیش روی ارمنستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، سرگئی شویگو دبیر شورای امنیت روسیه امروز چهارشنبه در سخنانی اعلام کرد: ایروان خواهان همه‌ پرسی برای عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیست زیرا با مخالفت مردم مجبور می شود گفتگوی ناخوشایندی با حامیان اروپایی داشته باشد.

دبیر شورای امنیت روسیه در این باره ادامه داد: ایروان می‌ داند که بدون اتحادیه اقتصادی اوراسیا و روسیه، دوران سختی را سپری خواهد کرد. روسیه برای خارج کردن ارمنستان از بحرانی که در پی گسترش روابط این کشور با اتحادیه اروپا ایجاد خواهد شد، کمک مالی نخواهد کرد.

سرگئی شویگو سپس افزود: تأمین سوخت هسته‌ای خارجی و انجام پروژه‌ ها بدون هماهنگی و با مشارکت پیمانکاران غربی در نیروگاه هسته‌ای ارمنستان می‌تواند به فاجعه منجر شود.

این در حالیست که وی پیشتر در این ارتباط گفته بود: اخیرا مقامات ارمنستان اقداماتی انجام داده‌اند که با روحیه روابط متحدانه با روسیه همخوانی ندارد. ارمنستان در مجامع بین‌ المللی به‌ طور منظم از مواضع اتحادیه اروپا حمایت می‌ کند و اخیرا کشورهایی که روسیه آنها را غیردوست می دانند، به شرکای راهبردی ارمنستان تبدیل شده‌اند. ایروان با در اختیار گذاشتن تریبون به زلنسکی برای مطرح کردن تهدید علیه رژه روز پیروزی در مسکو، به یاد و خاطره ارمنی‌ هایی که علیه نازیسم جنگیده بودند، اهانت کرد.