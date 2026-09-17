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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۵۰

شویگو:آمریکا و اروپا به تضعیف هرچه بیشتر روسیه و ایران علاقه‌مند هستند

شویگو:آمریکا و اروپا به تضعیف هرچه بیشتر روسیه و ایران علاقه‌مند هستند

دبیر شورای امنیت روسیه اعلام کرد: آمریکا و اروپا از نظر راهبردی به تضعیف هرچه بیشتر موقعیت روسیه و ایران در قفقاز جنوبی علاقه‌مند هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، سرگئی شویگو دبیر شورای امنیت روسیه امروز پنجشنبه در سخنانی اعلام کرد: آمریکا و اروپا از نظر راهبردی به تضعیف هرچه بیشتر موقعیت روسیه و ایران در قفقاز جنوبی علاقه‌مند هستند.

دبیر شورای امنیت روسیه سپس ادامه داد: غرب قصد دارد تهدیدات علیه روسیه در قفقاز را به حداکثر برساند و آن را از فرآیندهای جهانی در منطقه منزوی کند. دشمنان روسیه از هیچ تلاشی برای ایجاد کانون‌های تنش در مرزهای این کشور در قفقاز جنوبی دریغ نمی‌کنند.

سرگئی شویگو سپس اضافه کرد: بحران اخیر در روابط دوجانبه روسیه و جمهوری آذربایجان با تلاش‌های مشترک پشت سر گذاشته شد. روسیه هزینه روند همگرایی ارمنستان با اتحادیه اروپا را تأمین نخواهد کرد.

وی سپس افزود: تمایل ایروان برای گسترش همکاری با ناتو آشکار است. ایروان در حال تصاحب شرکت‌ هایی در ارمنستان است که روسیه میلیاردها دلار در آنها سرمایه‌گذاری کرده است.

کد مطلب 6950044

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