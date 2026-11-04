به گزارش خبرنگار مهر، وحید رضایی ظهر چهارشنبه در نشست خبری پیش از دیدار با صنعت نفت آبادان، با تسلیت درگذشت حمید علیدوستی و حسن حبیبی، از چهره‌های فوتبال ایران، اظهار کرد: بازی سختی مقابل صنعت نفت داریم؛ تیمی ریشه‌دار که با انگیزه زیادی وارد زمین می‌شود، اما ما نیز تمرینات خوبی را پشت سر گذاشته‌ایم و برای کسب سه امتیاز به میدان می‌رویم.

وی با قدردانی از مجموعه صنعت نفت آبادان و سرمربی این تیم، افزود: با توجه به تمرینات، انگیزه و آمادگی بازیکنان، امیدوارم بازی هجومی و باکیفیتی ارائه دهیم. هدف اصلی ما کسب سه امتیاز است و می‌خواهیم در ورزشگاه سردار آزادگان و در شهر خودمان، هواداران را خوشحال کنیم.

در بازی با سپاهان هم عملکرد خوبی داشتیم

سرمربی شمس‌آذر در پاسخ به پرسشی درباره شرایط تیم پس از اتفاقات دیدارهای گذشته و فشار نتایج گفت: لیگ برتر همیشه با فشار همراه است؛ چه تیم در پایین جدول باشد و چه در میانه یا بالای جدول. مهم این است که وظایفمان را درست انجام دهیم.

رضایی با اشاره به اتفاقات دیدار گذشته و اخراج بازیکن شمس‌آذر بیان کرد: در آن مسابقه، به‌ویژه در نیمه نخست، بازی خوبی انجام دادیم؛ اما برخی اتفاقات شرایط را تغییر داد. در صحنه‌ای که بازیکن حریف بدون کنترل و با شدت به سمت بازیکن ما آمد، به نظرم داور می‌توانست تصمیم دیگری بگیرد. اگر آن اتفاق رخ نمی‌داد، شرایط بازی متفاوت می‌شد.

وی با اشاره به از دست دادن چند بازیکن تأثیرگذار ادامه داد: کیانوش معظمی که یکی از مهاجمان باکیفیت تیم ما بود، به دلیل مصدومیت در اختیارمان نیست. سینا معظمی نیز پس از چند هفته به تمرینات برگشته و شرایطش بهتر شده است. امیدوارم بتواند در ادامه به تیم کمک کند.

حمایت مدیریت و تلاش بازیکنان پشتوانه شمس‌آذر است

سرمربی شمس‌آذر با اشاره به حمایت مدیریت باشگاه گفت: مالک باشگاه از افراد شریف و سالم است و مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره نیز برای حرفه‌ای‌سازی و پیشرفت مجموعه زحمات زیادی کشیده‌اند. مصیب چگینی نیز مانند یک برادر در کنار ماست و همه اعضای مجموعه برای موفقیت تیم تلاش می‌کنند.

رضایی با بیان اینکه شمس‌آذر با وجود محدودیت‌ها عملکرد قابل قبولی داشته است، افزود: ما با داشته‌های خودمان و بدون امکاناتی که برخی تیم‌ها در اختیار دارند، آبرومندانه کار کرده‌ایم. بازیکنان با تمام وجود جنگیده‌اند و در بسیاری از مسابقات باانگیزه و باکیفیت ظاهر شده‌اند. البته در فوتبال گاهی بدشانسی هم وجود دارد، اما این شرایط همیشگی نیست و امیدواریم در ادامه نتایج بهتری بگیریم.

وی تأکید کرد: ساختار تاکتیکی تیم را حفظ کرده‌ایم و تلاش می‌کنیم از اشتباهات گذشته درس بگیریم. با بازگشت بازیکنان و اضافه‌شدن نفرات جدید، شرایط تیم بهتر شده است. هر مسابقه برای ما حکم فینال را دارد و در بازی فردا نیز برای کسب سه امتیاز می‌جنگیم.

در قزوین احساس راحتی می‌کنم

سرمربی شمس‌آذر درباره علاقه خود به ادامه همکاری با این باشگاه اظهار کرد: من مجموعه شمس‌آذر و شهر قزوین را دوست دارم. در ابتدای فصل نیز پیشنهادهایی برای جدایی داشتم، اما با وجود شرایطی که وجود داشت، ترجیح دادم در این تیم بمانم و کارم را ادامه دهم.

وی افزود: در این مجموعه احساس راحتی می‌کنم؛ چراکه افراد سالم و همراهی در باشگاه حضور دارند. از ابتدای فصل پای تیم ایستاده‌ام و با وجود دشواری‌ها، تمام تمرکزم روی موفقیت شمس‌آذر بوده است.

رضایی با اشاره به ظرفیت بازیکنان جوان تیم گفت: اهورا زند، مهدی حسینی، کرمی، علی جلوخانی و مهرداد محمدی از بازیکنان جوان و باکیفیت ما هستند. این بازیکنان به تجربه بیشتری نیاز دارند و تلاش می‌کنیم در ادامه فرصت حضور بیشتری در ترکیب پیدا کنند.

وی با بیان اینکه شمس‌آذر در نقل‌وانتقالات نیز به دنبال تقویت برخی پست‌ها بوده است، خاطرنشان کرد: برای جذب بازیکن در خط دفاع برنامه داشتیم و در کنار آن، به ظرفیت بازیکنان جوان خودمان نیز توجه می‌کنیم. این نفرات می‌توانند در ادامه به تیم کمک کنند و بخشی از آینده شمس‌آذر باشند.

سرمربی شمس‌آذر در بخش پایانی نشست خبری با اشاره به حضور مسئولان فوتبال در ورزشگاه سردار آزادگان گفت: حضور چهره‌های باتجربه و تأثیرگذار فوتبال در ورزشگاه، انگیزه خوبی به بازیکنان می‌دهد. بازیکنان ما نیز از این حضور انگیزه گرفتند.

وی درباره انتخاب یحیی گل‌محمدی به‌عنوان سرمربی تیم ملی امید اظهار کرد: گل‌محمدی از مربیان باکیفیت و دارای رزومه خوب فوتبال ایران است و شناخت مناسبی از فوتبال کشور و بازیکنان جوان دارد. امیدوارم بتواند به تیم ملی امید کمک کند و با رصد مسابقات لیگ برتر، از ظرفیت بازیکنان جوان و تأثیرگذار برای تقویت این تیم استفاده شود.



