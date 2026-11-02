به گزارش خبرنگار مهر، ایوب حاجیان عصر دوشنبه در بازدید میدانی از روند اجرایی پروژه حفر و تجهیز چاه جدید آبفا که با حضور مسئول دفتر نماینده مردم شریف در مجلس شورای اسلامی، مسئول کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر ابدان و مسئول آبفا بخش ابدان و امام جمعه آبدان انجام شد، آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی این پروژه حیاتی مورد بررسی قرار داد.

بخشدار آبدان در جریان این بازدید، بر اهمیت تأمین پایدار آب شرب شهروندان و رفع دغدغه‌های دیرینه منطقه تأکید کرد و مسئولان مربوطه ملزم به پیگیری مستمر و تسریع در روند اجرای مراحل باقی‌مانده پروژه شدند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری رسیده و به شبکه آب‌رسانی بخش ملحق شود.