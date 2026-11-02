به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا روستایی متولد سال ۱۳۴۵، در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۳۶۶ بر اثر اصابت ترکش در جبهه، دچار جراحات شدید در ناحیه کمر و شکم شد و در پی آن به اسارت نیروهای عراق درآمد. وی تا ۲۲ شهریور ۱۳۶۹ در اسارت بود و در طول دوران جنگ و اسارت، به دلیل شدت جراحات، کلیه‌های خود را از دست داد.

این جانباز پس از آزادی، طی سال‌های متمادی تحت درمان و دیالیز قرار داشت و با تحمل رنج‌های ناشی از آسیب‌های جنگی، با بیماری دست‌وپنجه نرم می‌کرد تا سرانجام در پس از سال‌ها ایستادگی، به همرزمان شهید خود پیوست.

مراسم تشییع پیکر این شهید و جانباز، روز سه‌شنبه ۱۲ آبان‌ماه همزمان با کاروان شهدای گمنام در شهر داران برگزار خواهد شد. همچنین پیکر مطهر وی روز چهارشنبه ۱۳ آبان‌ماه در شهر بوئین‌میاندشت تشییع و در نهایت در روز پنج‌شنبه در زادگاه خود شهر افوس به خاک سپرده می شود .