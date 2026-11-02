به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین جمشیدی شامگاه دوشنبه در حاشیه مراسم قرعه‌کشی تخصیص زمین به متقاضیان نهضت ملی مسکن در دهگلان اظهار کرد: در راستای تأمین زمین مورد نیاز متقاضیان واجد شرایط، ۲۹۰ قطعه زمین در سایت ۲۷ هکتاری جنوب‌غربی این شهر از طریق قرعه‌کشی به متقاضیان اختصاص یافت.

وی افزود: تخصیص اراضی بر اساس ضوابط و مقررات قانونی و با رعایت عدالت، امتیازبندی و رتبه‌بندی متقاضیان انجام شده است.

معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی کردستان با اشاره به اینکه هر قطعه زمین به یک گروه سه‌نفره اختصاص یافته است، گفت: در مجموع ۸۷۰ نفر از متقاضیان واجد شرایط در این مرحله مشمول دریافت زمین شده‌اند.

جمشیدی تعیین تکلیف این اراضی را گامی مهم برای عملیاتی شدن برنامه ساخت مسکن در دهگلان دانست و بیان کرد: تأمین و تخصیص زمین در شهرهای استان با جدیت دنبال می‌شود و تلاش داریم با فراهم شدن زیرساخت‌ها و طی مراحل قانونی، اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن در این شهر شتاب بگیرد.

وی در پایان بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی، مدیریت شهری و متقاضیان برای پیشبرد این طرح تأکید کرد و افزود: تخصیص زمین یکی از مراحل مهم اجرای نهضت ملی مسکن است و تحقق اهداف آن به هماهنگی و همراهی همه بخش‌های مرتبط نیاز دارد.