عملیات آماده‌ سازی سایت نهضت ملی مسکن در صمصامی به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان حسینی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران از اتمام عملیات آماده‌ سازی سایت ۲/۸ هکتاری نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت شهر صمصامی خبر داد و گفت: با تکمیل این پروژه، زمینه قرعه کشی ۷۸ قطعه زمین میان متقاضیان واجد شرایط طرح‌ های نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت پس از انجام مراحل قانونی فراهم شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری گفت: عملیات آماده‌ سازی این سایت که با اجرای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آغاز شده بود، با پیشرفت فیزیکی ۱۰۰ درصدی به اتمام رسید است.

وی با اشاره به ظرفیت این سایت افزود: در این سایت، ۷۸ قطعه زمین با مساحت ۱۶۰ متر مربع برای هر قطعه پیش‌ بینی شده است که در قالب طرح‌ های نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت بین متقاضیان واجد شرایط قرعه کشی خواهد شد.

حسینی ادامه داد: در بخش نهضت ملی مسکن، قطعات به صورت گروه‌ های ساخت دو نفره به متقاضیان واجد شرایط اختصاص می‌یابد و در طرح جوانی جمعیت نیز برای هر متقاضی یک قطعه زمین در نظر گرفته شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: پس از انجام پایش نهایی و بررسی شرایط متقاضیان، فرآیند قرعه‌ کشی قطعات زمین و سپس تحویل زمین به افراد واجد شرایط مطابق ضوابط و برنامه‌ ریزی‌ های انجام شده اجرا خواهد شد.