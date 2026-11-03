خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: صنعت گل‌کاری در شهرستان محلات، پیشینه‌ای دیرینه دارد و طی چندین دهه به یکی از مهم‌ترین بخش‌های هویت اقتصادی و فرهنگی این منطقه تبدیل شده است.

این ظرفیت ارزشمند در کنار جاذبه‌های طبیعی و تاریخی، شرایطی فراهم کرده تا محلات علاوه بر جایگاه اقتصادی در صنعت گل، از توانمندی قابل توجهی برای توسعه گردشگری و جذب مسافران برخوردار باشد.

در این میان، فرش سرگل محلات جلوه‌ای از پیوند پیشینه گل‌کاری، هنر ایرانی و مشارکت مردمی است، رویدادی که با به‌کارگیری هزاران سرگل و خلق اثری چشم‌نواز، ظرفیت تولیدکنندگان و هنرمندان محلی را به نمایش می‌گذارد و فرصتی برای معرفی هویت گل‌محور شهرستان، تقویت جایگاه گردشگری و شناساندن نام محلات در سطح ملی فراهم می‌کند.

فرش سرگل محلات فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری و برند گل ایران است

فرماندار محلات در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برگزاری نهمین دوره فرش سرگل این شهرستان فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری، اقتصادی و فرهنگی و نمایش جایگاه محلات به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی تولید گل و گیاه کشور است.

حسن خزایی‌پور افزود: شهرستان محلات به واسطه برخورداری از ظرفیت‌های کم‌نظیر در حوزه تولید گل و گیاه، از قابلیت‌های ویژه‌ای برای توسعه گردشگری برخوردار است و فرش گل یکی از رویدادهای شاخصی است که می‌تواند این توانمندی‌ها را در سطح ملی و بین‌المللی معرفی کند.

وی افزود: فرش سرگل محلات نمادی از ظرفیت تولید گل و گیاه، هنر ایرانی، توان اجرایی و مشارکت اجتماعی مردم این شهرستان است که با تلفیق هنر، طبیعت و توانمندی تولیدکنندگان محلی شکل می‌گیرد.

فرماندار شهرستان محلات با اشاره به جایگاه این رویداد در معرفی جاذبه‌های شهرستان تصریح کرد: برگزاری فرش سرگل می‌تواند زمینه حضور گردشگران از شهرها و استان‌های مختلف را فراهم کند و در کنار بازدید از این اثر هنری، فرصتی برای آشنایی مسافران با ظرفیت‌های گلخانه‌ای، تولیدی و جاذبه‌های گردشگری محلات ایجاد کند.

خزایی‌پور ادامه داد: نهمین دوره فرش گل محلات با عنوان بزرگ‌ترین فرش گل سرپوشیده آسیا و دومین فرش گل بزرگ سرپوشیده جهان، در بوستان سلامت این شهر برپا می‌شود و انتظار می‌رود این رویداد همچون دوره‌های گذشته مورد استقبال شهروندان و گردشگران قرار گیرد.

وی با تأکید بر اهمیت مشارکت اجتماعی در برگزاری این رویداد گفت: حضور گروه‌های مردمی، ورزشی و اجتماعی در فرآیند آماده‌سازی و اجرای فرش گل، علاوه بر کمک به برگزاری هرچه بهتر این برنامه، جلوه‌ای از همدلی، انسجام و ظرفیت مشارکت مردمی شهرستان محلات را به نمایش می‌گذارد.

فرماندار شهرستان محلات تاکید کرد: تلاش داریم با همراهی همه دستگاه‌های اجرایی، فعالان حوزه گل و گیاه، هنرمندان و اقشار مختلف مردم، از ظرفیت فرش گل برای معرفی هرچه بیشتر نام محلات و تقویت جایگاه گردشگری این شهرستان استفاده کنیم.

وی گفت: نهمین دوره فرش سرگل محلات می‌تواند علاوه بر ایجاد فضایی شاداب و جذاب برای شهروندان و مسافران، گامی مؤثر در معرفی ظرفیت‌های گردشگری و تولیدی شهرستان و رونق حضور گردشگران در این منطقه باشد که افتتاحیه این رویداد ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه روز ۱۳ آبان‌ماه برگزار و فرش سرگل به مدت پنج روز، تا هفدهم آبان‌ماه، در بوستان سلامت محلات در معرض بازدید عموم قرار خواهد داشت.

اهدای سرگل‌ها با مشارکت گل‌کاران

مدیرعامل اتحادیه گل و گیاه محلات در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فرش سرگل محلات رویدادی منحصربه‌فرد در صنعت گل و گیاه کشور است که با مشارکت و اهدای گل از سوی تولیدکنندگان محلی برگزار می‌شود و نقش مؤثری در معرفی ظرفیت‌های گل‌کاری و رونق گردشگری این شهرستان دارد.

ابراهیم علیپور گفت: محلات به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی تولید گل و گیاه کشور شناخته می‌شود و برای زنده نگه داشتن نام این شهرستان در صنعت گل، باید رویدادهای تخصصی و شاخص حوزه گل و گیاه در طول سال برگزار شود که فرش سرگل یکی از مهم‌ترین این رویداده ااست.

وی افزود: فرش سرگل محلات هر ساله در آبان‌ماه برگزار می‌شود و از ویژگی‌های برجسته آن، ظرفیت کم‌نظیر شهرستان در تأمین حجم بالای گل مورد نیاز برای اجرای این اثر است به‌گونه‌ای که در مرحله نخست بیش از نیم میلیون سرگل برای چیدمان فرش آماده می‌شود و در روزهای برگزاری نیز گل‌ها به‌صورت مستمر شارژ و بخش‌های آسیب‌دیده ترمیم می‌شوند.

مدیرعامل اتحادیه گل و گیاه محلات با اشاره به مشارکت گل‌کاران در اجرای این رویداد تصریح کرد: گل‌های مورد نیاز فرش از مزارع و گلخانه‌های تولیدکنندگان محلات تأمین می‌شود و گل‌کاران بدون دریافت وجه، سرگل‌های مورد نیاز را در اختیار عوامل اجرایی قرار می‌دهند بنابراین اجرای خود فرش متکی بر مشارکت و همراهی تولیدکنندگان و مردم محلی است.

علیپور ادامه داد: برگزاری این رویداد موجب می‌شود ظرفیت تولید گل و گیاه محلات در سطح گسترده‌ای از طریق رسانه‌ها، خبرگزاری‌ها و فضای مجازی معرفی شود و نام این شهرستان بیش از گذشته در سطح کشور مطرح شود.

وی با بیان اینکه معرفی فرش گل به معنای معرفی تولیدکنندگان و محصولات گلخانه‌ای محلات نیز هست، گفت: حضور بازدیدکنندگان و گردشگران در این رویداد می‌تواند زمینه آشنایی آنان با گلخانه‌های شهرستان و خرید انواع گل‌های آپارتمانی، شاخه‌بریده و گل‌های فضای سبز را فراهم کند و به رونق بازار گل و گیاه محلات کمک کند.

مدیرعامل اتحادیه گل و گیاه محلات همچنین با اشاره به اهمیت رویدادهای شاخص در تقویت جایگاه این شهرستان در صنعت گل کشور اظهار کرد: هر اقدامی که به معرفی و توسعه صنعت گل و گیاه محلات کمک کند، می‌تواند آثار اقتصادی و توسعه‌ای به همراه داشته باشد و زمینه تقویت جایگاه تولیدکنندگان این منطقه را فراهم کند.

علیپور افزود: هر رویداد مبتنی بر گل می‌تواند در معرفی ظرفیت‌های شهرستان و تقویت جایگاه آن در حوزه گل و گیاه مؤثر باشد و زمینه توجه بیشتر به توانمندی‌های تولیدی و اقتصادی این منطقه را فراهم کند.

وی درباره حضور نسل جوان در صنعت گل و گیاه محلات گفت: برخلاف تصور، استقبال جوانان از این حوزه مطلوب است و در سال‌های اخیر شمار قابل توجهی از جوانان وارد فعالیت‌های گل‌کاری و تولید گل و گیاه شده‌اند، حتی برخی از جوانانی که پیش‌تر در حوزه‌هایی مانند سنگ فعالیت داشتند، اکنون به صنعت گل و گیاه روی آورده‌اند.

مدیرعامل اتحادیه گل و گیاه محلات با اشاره به توسعه سطح زیرکشت این شهرستان تصریح کرد: سطح زیرکشت گل و گیاه محلات از هزار هکتار فراتر رفته و بسیاری از خانواده‌هایی که از گذشته در این حرفه فعالیت داشته‌اند، زمینه ورود و فعالیت نسل‌های بعدی خود را نیز فراهم کرده‌اند.

علیپور با اشاره به موانع توسعه فعالیت جوانان در این بخش بیان کرد: مشکل اصلی صنعت گل و گیاه، کمبود زیرساخت‌ها و امکانات مورد نیاز، به‌ویژه زمین و آب است که با وجود ظرفیت نیروی انسانی و استقبال جوانان، محدودیت منابع آبی و دسترسی به زمین مناسب، روند توسعه فعالیت‌ها را با دشواری مواجه کرده است.

وی افزود: نهادهایی مانند بنیاد برکت، بسیج سازندگی و بنیاد علوی نیز با ارائه تسهیلات از فعالان این حوزه حمایت می‌کنند، اما تأمین آب و زمین همچنان از مهم‌ترین پیش‌نیازهای توسعه گل‌کاری و ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال در محلات به شمار می‌رود.

مدیرعامل اتحادیه گل و گیاه محلات اضافه کرد: با فراهم شدن زیرساخت‌های مورد نیاز، به‌ویژه منابع آبی، امکان توسعه فعالیت جوانان و گسترش ظرفیت‌های تولیدی و حتی توسعه دهکده گل محلات بیش از گذشته فراهم خواهد شد.

فرش گل محلات؛ جلوه‌گاه ظرفیت‌های تولیدی و هنری شهر با مشارکت همه اقشار

شهردار محلات در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نهمین دوره فرش گل محلات به‌عنوان بزرگ‌ترین فرش سرگل آسیا و دومین فرش سر گل بزرگ جهان در مساحت یک‌هزار و ۱۵۲ مترمربع طراحی شده و این ابعاد در دوره‌های گذشته در کتاب رکوردهای ملی ایران به ثبت رسیده و گواهی ثبت رکورد آن نیز دریافت شده است.

عزیز تقی‌زاده با اشاره به ویژگی‌های طراحی فرش گل امسال بیان کرد: طرح منتخب نهمین دوره برگرفته از نقوش اصیل ایرانی و در سبک خشتی است و در کنار زیبایی‌های بصری، تلاش شده هویت و نام محلات نیز به شکلی هنرمندانه در آن نمایان شود.

وی ادامه داد: از ویژگی‌های خاص در طراحی حاشیه فرش سرگل این دوره، حروف تشکیل‌دهنده نام «محلات» به‌صورت نامحسوس و در قالب نقوش تزئینی گنجانده شده است به‌گونه‌ای که در نگاه نخست، این حروف بخشی از طرح فرش به نظر می‌رسند و با دقت بیشتر قابل تشخیص هستند.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای ثبت محلات به‌عنوان پایتخت گل ایران گفت: این ابتکار در راستای همراهی نمادین با تلاش‌ها و رایزنی‌های صورت‌گرفته برای ثبت این عنوان انجام شده تا ظرفیت گل و گیاه محلات بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

تقی‌زاده افزود: گل‌های رز و داوودی با رنگ‌های قرمز، نارنجی، صورتی، سفید و زرد از گونه‌های اصلی مورد استفاده در فرش گل امسال هستند و بیش از ۵۰۰ هزار سرگل برای پوشش این اثر مورد استفاده قرار می‌گیرد که با توجه به ضرورت ترمیم و شارژ گل‌ها در طول پنج روز برگزاری، مجموع مصرف به حدود ۷۰۰ هزار سرگل خواهد رسید.

تقی‌زاده با اشاره به برنامه زمانی برگزاری نهمین دوره فرش گل اظهار کرد: افتتاحیه این رویداد ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه روز ۱۳ آبان‌ماه برگزار می‌شود و فرش گل به مدت پنج روز تا ۱۷ آبان‌ماه در معرض بازدید عموم قرار خواهد داشت.