مسیرهای راهپیمایی۲۲ بهمن در کهگیلویه و بویراحمد مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جواد خاضع ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در مرکز استان راهپیمایی ۲۲ بهمن ساعت ۱۰ صبح از میدان هفتم تیر آغاز می‌شود.

وی بیان داشت: در شهر یاسوج راهپیمایی به سمت خیابان آیت‌الله طالقانی، خیابان جمهوری اسلامی و میدان امام حسین (ع) ادامه دارد.

خاضع افزود: در شهر گچساران نیز راهپیمایی ساعت ۱۰ صبح از مسجد امام سجاد (ع) تا میدان امام خمینی (ره) انجام می‌شود.

وی اظهار داشت: در دهدشت نیز ساعت ۱۰ صبح راهپیمایی از سپاه پاسداران آغاز و به سمت بلوار سپاه، میدان امام حسین (ع) و هلال احمر، بلوار هلال احمر، میدان امام حسین (ع) انجام می‌شود.

خاضع افزود: ساعت ۱۰ صبح راهپیمایی در لیکک از خیابان دین و دانش، ناحیه مقاومت بسیج، میدان مرکزی، جلوی جهاد کشاورزی و دادگستری، خیابان امام خمینی (ره)، میدان بسیج، جلوی جهاد کشاورزی انجام می‌شود.

وی بیان داشت: در چرام نیز راهپیمایی ساعت ۱۰ صبح و از میدان ولی عصر (عج) به سمت خیابان شهید آتش پنجه (رحمت الله علیه)، میدان فرشته، خیابان شهید دستغیب (رحمت الله علیه)، خیابان مالک اشتر، گلزار مطهر شهدا و میدان ولی عصر انجام می‌شود.

خاضع افزود: در پاتاوه نیز راهپیمایی ساعت ۱۰ صبح از بخشداری، خیابان امام خمینی (ره)، گلزار شهدا، خوابگاه شبانه روزی شهید باهنرآغاز می‌شود و در سی سخت نیز راهپیمایی از دو مسیر دفتر امام جمعه تا مسجد جامع و سیل بند به طرف مسجد جامع انجام می‌شود.

وی مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن در باشت را ساعت ۱۰ صبح از چهار راه کتاب تا مصلای امام خمینی (ره)، در لنده از سپاه پاسداران به سمت مصلای امام خمینی (ره)، در مارگون از گلزار شهید افتاده به سمت مصلای امام رضا (ع)، در سرفاریاب از گلزار مطهر شهدا تا میدان مرکزی شهر، در لوداب از چهار راه مرکزی به سمت دبیرستان شهید هدایتی نسب و در بوستان از بخشداری به طرف مدرسه شهید کرمی پور عنوان کرد.

خاضع افزود: همچنین راهپیمایی ۲۲ بهمن در قلعه رئیسی از میدان امام حسین (ع)، خیابان امام خمینی (ره)، خیابان طیبی، میدان انقلاب، گلزار مطهر شهدا، خوابگاه شبانه روزی، دیشموک از میدان شهدا، بلوار غدیر، میدان معلم، خیابان آزادی، خیابان کمیل، مجتمع فرهنگی شهید بهشتی، سوق از دو مسیر مصلای نماز جمعه، خیابان شهدا، خیابان ۱۷ شهریور، میدان امام خمینی و خیابان شهید زارع، میدان مرحوم حسین پناهی، خیابان ۱۷ شهریور، میدان امام خمینی (ره) انجام می‌شود.

وی مسیر راهپیمایی در ممبی را از بخشداری به سمت حوزه مقاومت سید الشهدا (ع) و محل تجمع را دبیرستان شهید جهان نژادیان عنوان کرد و گفت: راهپیمایی در چیتاب از میدان بسیج، میدان امام حسین (علیه السلام)، گردان امام رضا (ع)، در سرآسیاب از میدان امام خمینی (ره)، خیابان شهید محمدی، مسجد امام خمینی (ره)، در سپیدار از حوزه مقاومت بسیج امام رضا (ع) به طرف گلزار شهدا و در جاورده از خیابان امام خمینی (ره)، خیابان شهید ارشیا به سمت گلزار مطهر شهدا برگزار می‌شود.