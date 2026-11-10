به گزارش خبرنگار مهر، عقیل امینی صبح سه شنبه در دیدار با معاون مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست یکی از صنایع فعال استان، با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای حفاظت از زیستگاه‌های دریایی اظهار کرد: اجرای طرح‌های احیای زیستگاه‌های دریایی و بازسازی ذخایر آبزیان از اقدامات مؤثر در صیانت از سرمایه‌های زیستی خلیج فارس است.

وی افزود: در این راستا ۴۲۰ سازه زیستگاه مصنوعی دریایی در دو نقطه از آب‌های ساحلی شهرستان‌های عسلویه و کنگان مستقر شده و ۲۶۰ هزار قطعه بچه‌ماهی شانک زردباله نیز طی دو مرحله در آب‌های این مناطق رهاسازی شده است.

مدیرکل شیلات استان بوشهر با اشاره به اهمیت فرهنگ‌سازی و توانمندسازی جامعه صیادی بیان کرد: انتشار کتاب داستان محیط‌زیستی «شانکی، هدیه‌ای از دل دریا» و اجرای برنامه‌های فرهنگی با موضوع تنوع زیستی، در کنار برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی برای صیادان از جمله اقدامات انجام‌شده در این زمینه است.

مشارکت صنایع در حفاظت از محیط زیست دریایی

امینی ادامه داد: آموزش‌های مرتبط با ایمنی، کمک‌های اولیه و اطفای حریق نیز با هدف ارتقای مهارت و افزایش ایمنی جامعه صیادی مورد توجه قرار گرفته است.

وی با تأکید بر ضرورت تداوم مشارکت صنایع در حفاظت از محیط زیست دریایی تصریح کرد: در این دیدار، نتایج اقدامات انجام‌شده و زمینه‌های اجرای برنامه‌های جدید در حوزه حفاظت از محیط زیست دریایی، حمایت از جامعه صیادی و تقویت ذخایر آبزیان مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرکل شیلات استان بوشهر خاطرنشان کرد: تعامل میان دستگاه‌های تخصصی و صنایع می‌تواند زمینه‌ساز اجرای طرح‌های ماندگار برای حفاظت از خلیج فارس، توسعه اقتصاد دریامحور و حمایت از معیشت جوامع ساحل‌نشین باشد.