رسیدگی مستقیم به مطالبات ۶۲ شهروند در دادگستری خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر عبداللهی ظهر سهشنبه در حاشیه برنامه ملاقات مردمی اظهار کرد: در این برنامه به درخواستها و مطالبات ۶۲ نفر از مراجعهکنندگان بهصورت مستقیم رسیدگی و پاسخهای لازم ارائه شد.
وی با تأکید بر ضرورت ارتباط بیواسطه مسئولان قضایی با مردم افزود: بر اساس تعهدی که در قبال مردم شریف خراسان جنوبی داریم، مقرر شده است ملاقاتهای مردمی بهصورت منظم و در فاصله زمانی مشخص، از اتاق کار به فضای در دسترستر و عمومیتر، یعنی طبقه همکف دادگستری استان منتقل شود تا شهروندان بتوانند بدون واسطه، مطالبات، مشکلات و درخواستهای خود را با مسئولان قضایی مطرح کنند.
رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به برگزاری هفتگی ملاقات مردمی در روزهای سهشنبه گفت: این برنامه در راستای تکریم اربابرجوع، تسهیل دسترسی مردم به مسئولان قضایی و استماع مستقیم مطالبات شهروندان اجرا میشود و موضوعات مطرحشده نیز حسب مورد برای بررسی، اقدام و پیگیری در اختیار واحدهای مربوط قرار میگیرد.
عبداللهی همچنین از تعیین زمان مشخص برای ملاقات مردمی در حوزههای قضایی تابعه خبر داد و بیان کرد: در تمامی حوزههای قضایی شهرستانهای استان نیز روزهای مشخصی برای ملاقات مردمی تعیین و زمانبندی آن به اطلاع عموم رسیده است تا مردم بتوانند مسائل و مشکلات خود را بدون واسطه با مسئولان قضایی مطرح کنند.
مطالبه خانوادهها درباره اراضی طرح جوانی جمعیت
وی با تشریح مهمترین موضوعات مطرحشده در ملاقات مردمی اخیر اظهار کرد: یکی از مطالبات قابل توجه مردم، موضوع اراضی پیشبینیشده در چارچوب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بود.
رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی افزود: تعدادی از خانوادههای دارای سه و چهار فرزند نسبت به نحوه تأمین و واگذاری زمین، محل اختصاص اراضی و شیوه توزیع آن گلایههایی داشتند و معتقد بودند در برخی موارد زمین مناسب برای آنان پیشبینی نشده یا فرآیند توزیع اراضی با ملاحظات مورد انتظار آنان انجام نشده است.
عبداللهی تصریح کرد: با توجه به گستردگی این مطالبه و تعداد قابل توجه خانوادههای متقاضی، شایسته است موضوع با نگاهی جامع و با همکاری دستگاه قضایی و دستگاه اجرایی استان بررسی شود تا ضمن احصای مسائل و موانع موجود، راهکارهای قانونی برای رفع مشکلات این گروه از شهروندان اتخاذ شود.
تأکید بر تسریع در رسیدگی به پروندههای قضایی
وی یکی دیگر از محورهای مهم مراجعات مردمی را مربوط به پروندههای قضایی عنوان کرد و گفت: بخشی از مراجعهکنندگان نسبت به نحوه رسیدگی به پروندههای خود و همچنین طولانی شدن فرآیند رسیدگی گلایههایی داشتند.
رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی ادامه داد: بخشی از این دغدغهها و گلایهها قابل بررسی است و در مواردی که تأخیر در رسیدگی وجود داشته باشد، موضوع باید از سوی مسئولان مربوط مورد توجه قرار گیرد.
عبداللهی با تأکید بر ضرورت رعایت حقوق اصحاب پرونده و تسریع در فرآیند دادرسی بیان کرد: توصیههای لازم به همکاران قضایی برای تسریع در رسیدگیها، توجه جدی به درخواستهای مردم و شنیدن سخنان آنان ارائه خواهد شد و موارد مطرحشده در این ملاقاتها نیز حسب ضرورت مورد پیگیری قرار میگیرد.
وی خاطرنشان کرد: فلسفه اصلی ملاقاتهای مردمی، شنیدن مستقیم سخنان مردم، شناسایی مسائل و مشکلات موجود و فراهم کردن زمینه برای اقدام قانونی و مؤثر در چارچوب ضوابط است و دستگاه قضایی استان خود را متعهد به استمرار این ارتباط و پیگیری مطالبات قانونی شهروندان میداند.
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