کیفیت رسیدگی محور نظام جدید ارزیابی دستگاه قضایی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم گرامیداشت هفته قوه قضاییه و یادبود شهدای هفتم تیر ظهر یکشنبه با حضور شهرام کرمی، رئیس‌کل دادگستری استان کرمانشاه، اعضای شورای قضایی، قضات و کارکنان دستگاه قضایی و ادارات تابعه در سالن اجتماعات دادگستری کل استان برگزار شد.

شهرام کرمی در این مراسم با تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و گرامیداشت یاد شهید آیت‌الله دکتر بهشتی، شهدای هفتم تیر، شهدای انقلاب اسلامی و شهدای جنگ تحمیلی اخیر، هفته قوه قضاییه را به مجموعه قضایی استان تبریک گفت و از تلاش‌های کارکنان و قضات قدردانی کرد.

رئیس‌کل دادگستری استان کرمانشاه با اشاره به انتخاب قضات و کارکنان نمونه اظهار کرد: تجلیل از برگزیدگان به معنای برتری آنان نسبت به سایر همکاران نیست، چرا که بخش بزرگی از کارکنان و قضات دادگستری استان با تعهدی فراتر از وظایف سازمانی در مسیر خدمت‌رسانی به مردم فعالیت می‌کنند و شایسته تقدیر هستند.

وی با اشاره به شرایط خاص و چالش‌های سال گذشته افزود: دستگاه قضایی استان در کنار انجام مأموریت‌های روزمره، با موضوعات مختلفی از جمله مسائل امنیتی و پیامدهای ناشی از شرایط ویژه کشور مواجه بود، اما روند خدمت‌رسانی به مردم در هیچ مقطعی متوقف نشد.

رئیس‌کل دادگستری استان کرمانشاه ادامه داد: با وجود این شرایط، دادگستری استان همچنان در بسیاری از شاخص‌های عملکردی در زمره استان‌های برتر کشور قرار دارد که این موفقیت حاصل همدلی، تلاش مستمر و احساس مسئولیت مجموعه قضایی استان است.

وی از اجرای نظام جدید ارزیابی عملکرد در قوه قضاییه خبر داد و گفت: در این شیوه، صرف تعداد پرونده‌های مختومه ملاک ارزیابی نیست و شاخص‌هایی همچون کیفیت رسیدگی، کاهش پرونده‌های معوق، کاهش زمان رسیدگی، تعیین تکلیف پرونده‌های پیچیده و سایر معیارهای تخصصی مورد توجه قرار گرفته است.

کرمی تصریح کرد: در چارچوب این نظام، عملکرد شعب بر اساس میزان کاهش موجودی پرونده‌ها و مدت زمان رسیدگی سنجیده می‌شود که این رویکرد می‌تواند به ارتقای کیفیت دادرسی و تحقق هرچه بهتر عدالت منجر شود.

وی همچنین کاهش اطاله دادرسی را از اولویت‌های مهم دستگاه قضایی عنوان کرد و افزود: میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در استان کرمانشاه کمتر از میانگین کشوری است که این موضوع بیانگر تلاش جدی قضات و کارکنان برای تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌هاست.

رئیس‌کل دادگستری استان کرمانشاه در پایان با قدردانی ویژه از قضات و کارکنان شعب رسیدگی‌کننده به پرونده‌های مردم، تأکید کرد: بخش قابل توجهی از موفقیت‌های دستگاه قضایی استان نتیجه تلاش شبانه‌روزی همکارانی است که در خط مقدم خدمت‌رسانی به مردم قرار دارند.

در پایان این مراسم نیز از جمعی از قضات و کارکنان برتر دادگستری استان کرمانشاه و ادارات و سازمان‌های تابعه با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.