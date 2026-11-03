به گزارش خبرنگار مهر، بازدید میدانی مسئولان شهرستان ملایر از عملیات اجرایی آسفالت معابر روستای «گلدره انوج» از توابع بخش سامن صبح سه شنبه با هدف پایش دقیق پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها، ارزیابی کیفیت عملیات اجرایی طرح هادی و بررسی مطالبات عمرانی اهالی روستای «گلدره انوج» انجام شد تا گامی دیگر در راستای تسریع در روند خدمت رسانی به روستائیان برداشته شود.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی در جریان این بازدید بر ضرورت تداوم مستمر برنامه‌های محرومیت‌زدایی و اجرای پروژه‌های عمرانی مشابه در سایر روستاهای کم برخوردار شهرستان ملایر تاکید کرد.

حجت‌الاسلام احد آزادی‌خواه با اشاره به اهمیت مشارکت همه جانبه مردم و هم‌افزایی اعتبارات محلی و ملی در پیشبرد طرح‌های عمرانی روستایی، افزود: روستاها قلب تپنده اقتصاد و تولید کشور هستند و ارتقای زیرساخت‌های عمرانی به ویژه اجرای طرح هادی و آسفالت معابر نقش مستقیمی در تثبیت جمعیت روستایی، مهاجرت معکوس و بهبود شاخص‌های کیفیت زندگی روستائیان دارد.

وی ادامه داد: برنامه ریزی همه جانبه برای تسری این خدمات به سایر روستاهای نیازمند شهرستان با جدیت در دستور کار قرار دارد تا با استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود شاهد تحولی چشمگیر در سیمای روستاهای ملایر باشیم.

مدیر بنیاد مسکن شهرستان ملایر در ادامه با بیان اینکه این پروژه در چارچوب برنامه‌های عمرانی و با هدف محرومیت‌زدایی، تسهیل در تردد و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان این روستا اجرا شد، اظهار کرد: عملیات اجرا شده شامل جدول گذاری به طول ۳۵۰ متر، زیرسازی به طول ۶ کیلومتر، آسفالت با مساحتی بیش از چهار هزار متر مربع با پیش بینی و تخصیص اعتبارات از محل منابع ملی و قیر رایگان به میزان ۵۳۰۰۰ میلیون ریال انجام گرفت.

روح الله بهرامی با بیان اینکه اجرای طرح هادی روستای «گلدره انوج» به اتمام رسیده و برای بهره برداری به اهالی روستای گلدره انوج تحویل داده شد.