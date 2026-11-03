به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی امروز ( سه شنبه ۱۲ آبان مجلس) در نطق پیش از دستور خود با بیان اینکه ریشه دشمنی عمیق آمریکا با ملت ایران در ایستادگی مردم در برابر اهداف زیاده‌خواهانه این کشور است، اظهار کرد: ملت ایران استقلال‌طلبی خود را به آرزویی برای دیگر ملت‌های آزاده دنیا تبدیل کرده است.

وی تأکید کرد: همین ایستادگی و مقاومت مردم، رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکایی‌ها را به درماندگی کشانده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: دشمنان در برابر ملت مقاوم ایران نمی‌دانند چه کنند و در مقابل شکست‌های زنجیره‌ای خود، گاه‌وبیگاه تلاش می‌کنند با تهدید و اقدام نظامی، ملت ایران را به تسلیم وادار کنند، اما دشمنان کور خوانده‌اند؛ ایران تسلیم نمی‌شود و این خواب و خیال دشمن مربوط به دوران حکومت‌های سرسپرده و وابسته گذشته است.

آمریکا و اذناب منطقه‌ای آن‌ فهمیده‌اند که دوران زیاده‌خواهی به سرآمده است

وی افزود: آمریکایی‌ها و اذناب منطقه‌ای آن‌ها در دو جنگ تحمیلی اخیر فهمیده‌اند که دوران زیاده‌خواهی به سرآمده است.

قالیباف متذکر شد: فرمانده معظم کل قوا، راهبرد نظامی ما را در مقابله با حمله‌ احتمالی دشمن مشخص کرده اند؛ براین اساس پاسخ نظامی و راهبردی ما به هرگونه خطای محاسباتی دشمن، پیش‌بینی ناپذیر خواهد بود، به‌گونه‌ای‌که بدون رعایت محدودیت های جغرافیایی، طومار محاسبات غلط آنان را همراه با انواع دارایی‌های مادی و غیرمادیشان در هم خواهیم پیچید.

رئیس مجلس گفت: البته کشورهای منطقه بدانند جمهوری اسلامی ایران همان گونه که با انگشت روی ماشه برای نبرد آماده است، پاسخی مقتدرانه و عقلانی به طرف آمریکایی داده و اکنون توپ در زمین آمریکاست که از جنگ جلوگیری کند.

وی ادامه داد: همزمان ما در عرصه‌ میدانی و نظامی در بالاترین سطح آمادگی دفاعی قرار داریم و اگر واشنگتن باز هم دچار خطای استراتژیک شود، بداند که این بار با میدانی جدید از جنگ مواجه شده و درمانده تر از امروز به دنبال راه فرار خواهد بود.

انسجام ملی؛ قدرتمندترین سلاح ما و مؤثرترین عامل بازدارندگی در جنگ آینده

قالیباف اظهار کرد: همینجا تاکید می کنم که حفظ انسجام ملی، قوی‌ترین سلاح ما در جنگ بعدی و در نتیجه موثرترین متغیر بازدارندگی است.

وی گفت: بار دیگر تاکید می کنم، برادران و هموطنان عزیز، خواهران گرامی، ملت عزیز و شریف ایران و خطاب با اولویت به خود ما مسئولان، که حفظ انسجام ملی، قوی‌ترین سلاح ما در جنگ بعدی و موثرترین متغیر بازدارندگی است.

وی ادامه داد: در همین راستا امروز نیز برخلاف شایعه‌سازی‌های عده ای معدود، همه‌ ما خدمتگزاران و مسئولان کشور در مرکزیتی برنامه ریزی شده، آماده‌ مبارزه در همه‌ میادین هستیم.

رئیس مجلس اظهار کرد: همه‌ ما با وحدت، انسجام و یکپارچگی در میدان های دفاعی، خدمت و دیپلماسی ذیل رهنمودهای حکیمانه‌ ولی فقیه زمانمان، بر مقابله‌ قاطعانه با طراحی‌ها و اقدامات دشمن تمرکز داریم و با ابتکارات و تلاش مضاعف به لطف الهی و عنایتهای حضرت ولی عصر(عج) و همراهی همه‌ اقشار مردم عزیز ایران خواهیم توانست این مسیر پر پیچ و خم را با پیروزی پشت سر بگذاریم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه، گفت: نکته‌ مهم دیگری که باید به آن اشاره کنم این است که گزارش‌های میدانی و گلایه‌های به‌حق شهروندان نشان می‌دهد که گرانی‌های اخیر و نوسانات قیمت‌ها، فشار سنگینی را بر خانواده‌ها وارد کرده است.

نبود نظارت مؤثر زمینه سوءاستفاده سوداگران را از شرایط جنگی ایجاد کرده است

وی ادامه داد: متأسفانه یکی از آسیب‌های جدی بازار، پراکندگی قیمت‌ها و نبود نظارت مؤثر و قاعده‌مند است که زمینه سوءاستفاده سوداگران و واسطه‌ها را از شرایط جنگی ایجاد کرده است.

قالیباف گفت: مردم ما که با ایستادگی قهرمانانه‌ خود، سرفرازانه و عزتمندانه در یکی از بزرگترین جنگ های تاریخ ایستاده اند، لایق بهترین خدمات و حمایت‌ها هستند. در همین زمینه مجلس شورای اسلامی انتظار دارد که دولت و دستگاه‌های نظارتی به خصوص وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی که مسئولیت مستقیم در این موضوع دارد، با فوریت بر نظام توزیع و قیمت‌گذاری کالاها نظارت جدی و موثر کنند.

وی افزود: نکته‌ مهم دیگری که باید با فوریت در دستورکار نظارتی مجلس قرار گیرد، رسیدگی به مشکل ترافیک و صف های طولانی کامیون‌ها و ناوگان ترانزیتی در برخی مرزهای کشور، از جمله گذرگاه‌های حیاتی در شمال‌غرب و جنوب‌شرق است.

وی افزود: شکل‌گیری صف‌های طولانی و ماندگاری چندروزه و گاه چندهفته‌ای تریلی‌های صادراتی و وارداتی، نه‌تنها به بازار صادراتی و اعتبار تجاری کشور ضربه می‌زند، بلکه فعالان اقتصادی و رانندگان زحمتکش را نیز زیر فشار شدید قرار داده است.

ساماندهی ترافیک مرزها با فوریت پیگیری می‌شود

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: لذا از کمیسیون‌های صنایع و معادن، اقتصادی و ویژه حمایت از تولید می‌خواهم با حضور و بررسی میدانی این موضوع و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور، اقتصاد و سازمان گمرک، با فوریت موضوع را از منظر حقوقی و اجرایی واکاوی و گزارش کارشناسی خود را برای حل این مشکل به صحن ارائه کنند.

وی ادامه داد: البته در این رابطه دستور قبلا داده شده و سفر به این استان ها شده و یک بررسی صورت گرفته و در دستور کار قرار گرفته است، از این رو بخشی از این موضوع نیز در دستور کار صحن امروز است و این موضوع باید را به صورت جدی پیگیری کنیم.

قالیباف گفت: امروز صبح هم در نشستی با حضور جمعی از همکاران به این موضوع اشاره کردم که پس از اتمام دستور فعلی مجلس، باید با اولویت به سمت موضوعات اقتصادی برویم، البته نه با طرح های بلند و طویل، بلکه برای گره هایی که باید در این شرایط از مردم در حوزه اقتصادی باز کنیم، با ماده واحده کمیسیون های تخصصی اقتصادی و رسیدگی نظارتی مانند نظارت بر امور گمرکی اقدام کنیم.

رئیس مجلس افزود: بر اساس ماده ۴۵ آیین نامه داخلی مجلس، می توانیم با یک تبصره، اشکالات را بیاوریم و در یک هفته موضوعات را رسیدگی و تعیین تکلیف کنیم، تا پس از آن به شورای نگهبان برود و گره گشایی صورت گیرد و از این روال نوبتی، برای موضوعات اقتصادی خارج شویم.

وی گفت: از طرفی اگر لازم شد چون رسیدگی در صحن انجام می شود، به راحتی می توانیم در قالب ماده ۴۵ آیین نامه داخلی مجلس، موضوعات را به صحن بیاوریم و ان شاء الله بتوانیم این مسائل را حل کنیم.