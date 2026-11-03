به گزارش خبرگزاری مهر، حسن پیمانی صبح سه شنبه در کارگروه اقتصادی استان همدان اظهار کرد: کاهش صف متقاضیان تسهیلات حمایتی ازدواج و فرزند آوری با پیگیری مستمر مجموعه اقتصادی استان، برگزاری نشست‌های مشترک با مسئولان و مدیران شبکه بانکی و همکاری بانک‌های عامل در دستور کار قرار گرفت و نتایج آن در ماه‌های اخیر به شکل محسوسی نمایان شده است.

وی با اشاره به وضعیت متقاضیان در پایان تیر ماه امسال افزود: در مجموع ۲۱ هزار و ۸۱ نفر در صف دریافت تسهیلات ازدواج، فرزند آوری و ودیعه مسکن قرار داشتند که با توجه به اهمیت این تسهیلات در تحکیم بنیاد خانواده و کمک به تامین نیازهای مسکن، تعیین تکلیف آن‌ها به صورت جدی پیگیری شد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان با تشریح روند صعودی پرداخت‌ها گفت: در پایان تیرماه از مجموع ۳۹ هزار و ۷۱۲ متقاضی ثبت‌نام شده، ۱۸ هزار و ۶۳۱ نفر موفق به دریافت ۴۰ هزار و ۷۲۲ میلیارد ریال تسهیلات شده بودند که نسبت پرداخت ۴۶ درصد بود و این شاخص با تلاش‌های انجام‌ شده در مرداد ماه به ۵۹ درصد، در شهریورماه به ۶۵ درصد و در مهرماه به ۸۲ درصد رسید.

پیمانی تصریح کرد: از مجموع ۱۴ هزار و ۸۶۷ نفر متقاضی باقی‌ مانده در صف اولیه تسهیلات ازدواج و فرزند آوری در پایان تیر ماه ۱۲ هزار و ۵۰۱ نفر تعیین‌ تکلیف شدند و شمار افراد در انتظار به ۲ هزار و ۳۶۶ نفر کاهش یافت که به معنای تعیین‌ تکلیف ۸۴ درصدی صف اولیه است.

وی افزود: پرونده‌های باقی مانده نیز بیشتر مربوط به تکمیل نشدن مدارک از سوی متقاضیان یا محدودیت برخی بانک‌ها از جمله رفاه کارگران، موسسه اعتباری ملل، صادرات، پست‌ بانک و باک شهر است که روند پیگیری آن‌ها ادامه دارد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان درباره تسهیلات ودیعه مسکن نیز خاطرنشان کرد: با هماهنگی‌های انجام شده بانک‌های عامل اعلام کرده‌اند که در حال حاضر مشکل خاصی برای پرداخت این تسهیلات ندارند و روند پرداخت در شبکه بانکی استان با سرعت در حال انجام است.

وی با تاکید بر اینکه کاهش صف متقاضیان تنها یک شاخص آماری نیست، افزود: پشت هر پرونده یک مطالبه و نیاز واقعی خانوادگی قرار دارد و رویکرد مجموعه اقتصادی استان این است که هیچ مطالبه‌ای در حوزه تسهیلات حمایتی رها نشود.