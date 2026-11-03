به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد: سامانه‌های پدافند هوایی این کشور طی شب گذشته ضمن مقابله با حملات پهپادی اوکراین، ۸۵۶ فروند پهپاد را رهگیری و منهدم کردند.

بر اساس این گزارش، پهپادهای یادشده بر فراز مناطق مختلف روسیه، از جمله منطقه مسکو، شبه‌جزیره کریمه و آب‌های دریای سیاه هدف قرار گرفتند.

در همین حال، خبرگزاری رویترز گزارش داد که هم‌زمان با اعلام این آمار از سوی وزارت دفاع روسیه، حمله پهپادی اوکراین به یک پالایشگاه نفت در منطقه یاروسلاول خسارت وارد کرده و دو نفر از کارکنان این مجموعه زخمی شده‌اند.

روسیه و اوکراین از زمان آغاز جنگ در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ (۵ اسفند ۱۴۰۰) بارها از حملات پهپادی به مواضع نظامی، زیرساخت‌های انرژی و تأسیسات راهبردی طرف مقابل خبر داده‌اند.