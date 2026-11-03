به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وزارت دفاع روسیه در بیانیه ای اعلام کرد نیروهای مسلح این کشور تأسیسات زیرساختی بندری و کشتی‌ها در منطقه اودسا در اوکراین را هدف قرار داده اند.

در بیانیه وزارت دفاع روسیه آمده است: تأسیسات انرژی اوکراین در مناطق وینیتسیا، دنیپروپتروفسک و خارکف هدف قرار گرفته‌اند.

این وزارتخانه، تاسیسات هدف قرار داده شده را دارای کابرد نظامی و پشتیبان جنگ اوکراین علیه روسیه عنوان کرد.

از آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ (۵ اسفند ۱۴۰۰)، زیرساخت‌های انرژی، حمل‌ونقل و بنادر اوکراین بارها هدف حملات روسیه قرار گرفته‌اند.