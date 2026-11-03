حجت‌الاسلام جلیل محمدی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حماسه‌ای دیگر از وحدت، بصیرت و استکبارستیزی ملت ایران با شعار محوری «میثاق با شهیدان، نه سازش، نه تسلیم، نبرد با استکبار» در خراسان شمالی رقم خواهد خورد.

وی افزود: از عموم مردم شریف، دانش‌آموزان، دانشجویان و اقشار مختلف مردم خراسان شمالی دعوت می‌شود با حضور پرشور و آگاهانه خود در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان، روز دانش‌آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، بار دیگر جلوه‌ای از اتحاد و ایستادگی ملت ایران را به نمایش بگذارند.

این مسئول در پایان با اشاره به جزئیات برگزاری این مراسم یان کرد: این راهپیمایی در بجنورد، روز چهارشنبه ۱۳ آبان‌ماه ساعت ۹:۳۰ صبح از میدان شهید آغاز و به سمت مصلی امام خمینی (ره) ادامه خواهد یافت. حضور پرشور مردم، تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی و فریاد وحدت و استکبارستیزی است.