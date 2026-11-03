به گزارش خبرنگار مهر، امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری و رئیس مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، در نخستین سمفونی ویژه شهدای زن و کودک مقاومت با عنوان «فرشتگان بی‌صدا» که صبح امروز سه شنبه ۱۲ آبان برگزار شد اظهار کرد: برای زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره شهدا، هنر ابزاری بسیار مؤثر است و در همین راستا از بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس و همه دست‌اندرکاران این اثر هنری قدردانی می‌کنم.

وی با اشاره به حملات انجام‌شده به کودکان و زنان در میناب، لامرد و دیگر شهرهای ایران و همچنین غزه و محور مقاومت، افزود: اتفاقاتی که در این مناطق رخ داد، اقدام نظامی و جنگ متعارف نیست، بلکه جنایت است. حتی اصل حمله به کشور ما نیز از منظر قواعد بین‌المللی، تجاوز و جرم بین‌المللی محسوب می‌شود.

رحیمی با بیان اینکه هیچ کشوری حق حمله به کشور دیگر را ندارد، مگر در چارچوب دفاع مشروع یا با مجوز شورای امنیت سازمان ملل، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران به هیچ کشوری حمله نکرده، اما هر زمان مورد حمله قرار گرفته، با تمام توان از خود دفاع کرده و در صورت تکرار چنین تجاوزی نیز قاطعانه دفاع خواهد کرد.

وزیر دادگستری ادامه داد: حتی پس از وقوع تجاوز، مطابق قواعد بین‌المللی، حمله به زنان، کودکان و مراکز درمانی مجاز نیست و بسیاری از اقداماتی که صورت گرفته، از جمله حمله به مدرسه میناب و ورزشگاه لامرد، مصداق جنایت جنگی است.

وی با اشاره به اعلام جنایت جنگی بودن حمله به مدرسه میناب از سوی سازمان ملل گفت: با وجود نفوذ آمریکا در برخی سازمان‌های بین‌المللی، پیگیری‌هایی انجام شد و این موضوع در سازمان ملل به‌عنوان جنایت جنگی اعلام شد که زمینه پیگیری‌های حقوقی را فراهم کرده است.

رحیمی با اشاره به آغاز پیگیری‌های حقوقی و قضایی علیه عاملان این حملات اظهار کرد: در دولت و قوه قضاییه یک نبرد حقوقی را در اجرای فرمایش امام شهید مبنی بر پیگیری حقوقی و قضایی جنایتکاران آغاز کرده‌ایم؛ چراکه صرف پاسخ دفاعی کافی نیست و عاملان تجاوز و جنایت جنگی باید در مراجع قضایی داخلی، خارجی و بین‌المللی پاسخگو باشند.

وی تأکید کرد: ما در قبال کودکان و زنان شهید مقاومت عهد می‌بندیم که از حقوق آنان کوتاه نیاییم و پیگیری قضایی این جنایات را تا مجازات متجاوزان رها نکنیم.

رئیس مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با بیان اینکه هیچ تفاوتی میان کودکان و زنان قربانی جنگ در نقاط مختلف جهان وجود ندارد، افزود: هیچ زن و کودکی نباید در جنگ‌ها کشته شود؛ این موضوع هم در آموزه‌های دینی و هم در قواعد بین‌المللی مورد تأکید قرار گرفته است و باید برای رعایت قواعد جنگ ایستادگی کنیم.

رحیمی در ادامه با اشاره به ادعای اشتباه بودن حمله به مراکز غیرنظامی گفت: اگر حمله به مدرسه میناب اشتباهی بوده، چرا این اتفاق تکرار شده و ورزشگاه لامرد نیز هدف قرار گرفته است؟ چنین اقداماتی قابل توجیه نیست و افکار عمومی جهان نیز آن را نمی‌پذیرد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با پیگیری‌های حقوقی و قضایی، عاملان این جنایات مجازات شوند و کودکان در سراسر جهان به جای شنیدن صدای انفجار، صدای زنگ مدرسه را بشنوند و به جای کابوس جنگ، رویاهای کودکانه داشته باشند.

همچنین سردار حبیب‌الله جان‌نثاری، معاون بازرسی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت با تأکید بر ضرورت ثبت و انتقال درست وقایع تاریخی گفت: هنر و موسیقی از ابزارهای مؤثر برای روایت جنایات علیه زنان و کودکان و جلوگیری از تحریف تاریخ هستند.

وی با اشاره به اهمیت روایتگری در حفظ آثار دفاع مقدس اظهار کرد: یکی از مأموریت‌های مهم بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، حفظ آثار و جلوگیری از تحریف تاریخ است؛ چراکه اگر وقایع به‌درستی ثبت و روایت نشوند، امکان تحریف آنها وجود دارد.

جان‌نثاری با تأکید بر نقش هنر در انتقال مفاهیم تاریخی افزود: هنر ابزار مؤثری برای روایت درست وقایع است و موسیقی نیز می‌تواند در زنده نگه‌داشتن یاد شهدا و انتقال حقیقت جنایات به نسل‌های آینده نقش داشته باشد.

وی با اشاره به جنایت‌های صورت‌گرفته علیه دانش‌آموزان و کودکان، از جمله شهدای میناب، گفت: این جنایت‌ها نباید به فراموشی سپرده شوند و باید با ابزارهای مختلف، به‌ویژه هنر، برای نسل‌های آینده روایت شوند.

معاون بازرسی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت با اشاره به جنگ‌های تحمیلی علیه ایران بیان کرد: ایران در جنگ تحمیلی اول، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان از خود دفاع کرده و آغازگر حمله به کشورهای دیگر نبوده است.

جان‌نثاری در پایان از بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، هنرمندان و دست‌اندرکاران اجرای این سمفونی قدردانی کرد.