حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می دهد که در ساعاتی از وقت امروز (سه شنبه) و فردا (چهارشنبه) با وزش باد شمال غربی بر روی دریا بویژه در سواحل و فراساحل جنوبی استان، خلیج فارس به نسبت متلاطم خواهد بود.

کارشناس اداره حکل هواشناسی استان بوشهر افزود: ضمن اینکه از روز پنجشنبه تا اواسط هفته آینده به تناوب با فعالیت سامانه بارشی بر روی خلیج فارس و در سطح استان، گاهی افزایش پوشش ابر و وزش بادهای شدید، در برخی نقاط بارش پراکنده باران، رگبار پراکنده باران و رعدوبرق از پدیده های غالب در سطح استان و روی دریا پیش بینی می شود.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد، افزایش ابر و در برخی نقاط با احتمال بارش خفیف و پراکنده باران و مه صبحگاهی خواهد بود.

کارشناس اداره حکل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: وزش باد شمال غربی تا غربی با سرعت ۸ تا ۳۲ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت و از اواخر وقت در سواحل جنوبی ۱۶ تا ۴۴ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی اضافه کرد: ارتفاع موج دریا ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی متر و از اواخر وقت در سواحل جنوبی ۹۰ تا ۱۵۰ سانتی متر پیش بینی می شود.