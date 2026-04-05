حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می دهد که در ساعاتی از وقت امروز (یکشنبه) بصورت پراکنده در برخی نقاط استان و روی دریا، احتمال بارش باران دور از انتظار نیست.

وی ادامه داد: همچنین تا اوایل وقت چهارشنبه با وزش باد متوسط تا نسبتا شدید شمال غربی روی دریا، بویژه در سواحل مرکزی و جنوبی استان، خلیج فارس به تناوب مواج خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: از اواخر وقت چهارشنبه و طی روز پنجشنبه با افزایش پوشش ابر، بارش پراکنده باران پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، وزش باد، گاهی افزایش ابر، بارش پراکنده باران و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.

کاشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: وزش باد غالباً شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت ۱۰ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت، طی ساعاتی در سواحل جنوبی ۱۴ تا ۳۸ گاهی تا ۴۶ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

وی یادآور شد: ارتفاع موج دریا در سواحل شمالی و مرکزی ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی‌متر و در سواحل جنوبی ۹۰ تا ۱۵۰ گاهی ۱۸۰ سانتی‌متر خواهد بود.