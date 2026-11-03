به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وزارت دفاع روسیه در بیانیه ای اعلام کرد: آندری بلوسوف وزیر دفاع روسیه در جریان سفر کاری خود به چین با ژانگ شنگمین، معاون رئیس کمیسیون مرکزی نظامی این کشور دیدار و درباره روابط دوجانبه گفت‌وگو کرد.

بلوسوف در این دیدار با اشاره به روند توسعه مناسبات مسکو و پکن اظهار داشت که مشارکت راهبردی دو کشور به سطحی بی‌سابقه رسیده است.

این دیدار در چارچوب تماس‌ها و رایزنی‌های نظامی دو کشور انجام شده است. مسکو و پکن طی سال‌های اخیر بر گسترش همکاری‌های دفاعی، تبادل تجربیات نظامی و تقویت هماهنگی‌های راهبردی تأکید کرده‌اند.

روسیه و چین در سال‌های اخیر همکاری‌های نظامی خود را از طریق دیدارهای مقام‌های ارشد دفاعی و برگزاری رزمایش‌های مشترک گسترش داده‌اند. در ۲۰ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۹ آبان ۱۴۰۴) نیز ژانگ یوشیا، معاون وقت کمیسیون مرکزی نظامی چین در سفر به مسکو با بلوسوف دیدار کرد و دو طرف بر افزایش تبادل‌های سطح بالا و تعمیق همکاری‌های عملی تأکید کردند.