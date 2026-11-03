به گزارش خبرنگگار مهر، سردار محمدرضا هاشمی‌فر صبح امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: مأموران انتظامی مستقر در ایست‌وبازرسی گشور شهرستان دلفان، هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون تریلی مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو، مقادیر قابل‌توجهی قطعات و لوازم یدکی خودروهای سنگین را که فاقد مجوز قانونی حمل بودند، کشف کردند.

برآورد ارزش محموله قاچاق به میزان ۳۰۰ میلیارد ریال

فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به دستگیری یک نفر در این رابطه تصریح کرد: کارشناسان ارزش محموله مکشوفه را ۳۰۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

هاشمی‌فر در پایان با تأکید بر عزم جدی پلیس برای مقابله با قاچاق کالا و حمایت از اقتصاد کشور خاطرنشان کرد: پلیس با قاطعیت با قاچاقچیان و اخلالگران نظام اقتصادی برخورد می‌کند و اجازه نخواهد داد اقدامات غیرقانونی سودجویان به اقتصاد جامعه آسیب وارد کند.