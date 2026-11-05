به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله لطف‌الله دژکام ظهر پنجشنبه در گردهمایی جان‌فدایان قرآنی که با حضور جمعی از فعالان قرآنی و خانواده‌های قرآنی در حرم مطهر حضرت احمدبن‌موسی شاهچراغ(ع) برگزار شد، با بیان اینکه قرآن کتاب انقلاب اسلامی است، گفت: هر فعالیت قرآنی، اقدامی انقلابی محسوب می‌شود و ترویج فرهنگ قرآن باید در متن زندگی خانواده‌های ایرانی قرار گیرد.

وی با اشاره به پیشینه قرآنی حضرت احمدبن‌موسی شاهچراغ(ع) و حضرت سیدمیرمحمد(ع) افزود: هر دو بزرگوار از چهره‌های قرآنی تاریخ اسلام بودند و در دوران حیات خود به کتابت قرآن کریم اهتمام داشتند؛ به‌گونه‌ای که نقل شده است حضرت شاهچراغ(ع) هزار قرآن نوشته‌اند.

نماینده ولی‌فقیه در استان فارس با اشاره به فعالیت خانه‌های قرآنی در شیراز، این حرکت را اقدامی نمونه در سطح کشور دانست و تصریح کرد: ظرفیت گسترش این فعالیت بسیار زیاد است و تعداد خانه‌های قرآنی استان فارس باید به‌اندازه مجموع خانه‌های استان افزایش یابد.

آیت‌الله دژکام با استناد به روایتی از امیرالمؤمنین علی(ع) درباره آثار قرائت قرآن در خانه‌ها گفت: در روایتی از کتاب شریف کافی آمده است خانه‌ای که در آن قرآن خوانده و یاد خدا زنده نگه داشته شود، برکتش افزایش می‌یابد، فرشتگان در آن حضور پیدا می‌کنند، شیاطین از آن دور می‌شوند و نور آن برای اهل آسمان همچون درخشش ستارگان برای اهل زمین است.

وی با بیان اینکه نخستین اثر قرائت قرآن در خانه، افزایش برکت است، افزود: گاهی پول بیشتری وارد برخی خانه‌ها می‌شود، اما آن خانه‌ها از برکت برخوردار نیستند؛ چراکه پول به‌تنهایی برکت نمی‌آورد و این قرآن است که به زندگی برکت می‌بخشد.

امام جمعه شیراز، حضور فرشتگان، دور شدن شیاطین و برخورداری خانواده از آرامش روحی را از دیگر آثار برگزاری جلسات قرآنی در خانه‌ها برشمرد و تأکید کرد: خانه‌ای که در آن جلسه قرآن برگزار می‌شود، برای اهل آسمان همچون ستاره‌ای می‌درخشد.

آیت‌الله دژکام در ادامه با اشاره به جایگاه روضه‌های خانگی در فرهنگ دینی و انقلابی مردم فارس بیان کرد: استان فارس به برگزاری روضه‌های خانگی شهرت داشته و به تعبیر یکی از استادان، همین مجالس در جمع شدن بساط رژیم پهلوی نقش‌آفرین بودند.

وی با تأکید بر ضرورت استمرار جلسات قرآنی در منازل گفت: همان‌گونه که روضه‌های خانگی در تحولات اجتماعی و سیاسی اثرگذار بودند، خانه‌های قرآنی شما نیز می‌توانند در برابر آمریکا و اسرائیل اثرگذار باشند؛ بنابراین باید با اراده‌ای استوار این مسیر را ادامه دهید.

نماینده ولی‌فقیه در استان فارس همچنین بر ضرورت استقبال از همه اقشار در جلسات قرآنی تأکید کرد و افزود: نباید در برگزاری این جلسات سخت‌گیری کرد، بلکه باید از همه افراد با هر سطحی از تدین استقبال شود؛ چراکه حضور در جمع‌های دینی می‌تواند زمینه‌ساز تحول افراد باشد.

آیت‌الله دژکام با اشاره به تأکید امام خمینی(ره) بر اهمیت صله‌رحم حتی در ارتباط با بستگان غیرانقلابی خاطرنشان کرد: جلسات قرآنی خانگی ظرفیت ارزشمندی برای تقویت پیوندهای خانوادگی و گسترش فرهنگ دینی است و باید از این فرصت برای فراگیر شدن خانه‌های قرآنی بهره گرفت.