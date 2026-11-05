به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین حسن‌پور اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر فعالیت یک باند تهیه و توزیع مواد مخدر در شهرستان لنگرود، موضوع با انجام اقدامات اطلاعاتی و نامحسوس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان و همکاری مأموران انتظامی این شهرستان در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از بررسی‌های لازم و اطمینان از صحت گزارش، در عملیاتی ضربتی خودروی متعلق به اعضای این باند را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی گیلان با اشاره به کشف ۱۳ کیلو و ۵۰۰ گرم هروئین در بازرسی از این خودرو گفت: در این عملیات دو متهم ۵۱ و ۵۳ ساله دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

سردار حسن‌پور با تأکید بر عزم جدی پلیس برای مقابله با قاچاق و توزیع مواد مخدر، اظهار کرد: مواد مخدر از عوامل مهم فروپاشی خانواده‌ها و زمینه‌ساز بسیاری از جرایم است.

وی از شهروندان خواست در صورت اطلاع از فعالیت قاچاقچیان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر، اطلاعات خود را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به اطلاع مأموران انتظامی برسانند.