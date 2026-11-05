https://mehrnews.com/x3dwXD ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۱۸ کد مطلب 7001199 استانها فارس استانها فارس ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۱۸ بارش شدید باران در شیراز شیراز- در این ویدئو بارش شدید باران در شیراز را مشاهده می کنید. دریافت 4 MB کد مطلب 7001199 کپی شد مطالب مرتبط هشدار سطح زرد هواشناسی برای بارش باران و وزش باد شدید در فارس طراوت باران پاییزی در سپیدان حال و هوای باران پاییزی شیراز حرم شاهچراغ(ع) در آغوش باران پاییزی هشدار زرد هواشناسی در فارس؛ رعدوبرق و وزش باد تا پنجشنبه ادامه دارد هشدار زرد هواشناسی در فارس؛ بارشها تا اوایل هفته آینده ادامه دارد تمام محورهای مواصلاتی فارس باز است النینو گرم در کمین پاییز فارس؛ احتمال بارشهای سیلآسا و نامنظم باران پاییزی در فارس؛ ارژن با ۶۷ میلیمتر پیشتاز شد هشدار رئیس آتشنشانی شیراز درباره بارندگیهای پیش رو میانگین بارش فارس در سال زراعی جاری به ۱۸.۳ میلیمتر رسید برچسبها بارش باران باران بارندگی شیراز
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