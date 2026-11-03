به گزارش خبرگزاری مهر، ایرنا نوشت: فکر می‌کنید بازنشستگی یعنی بعد از سال‌ها کار سخت، دیگر وقت استراحت مطلق است و باید پرونده‌ی یادگیری و تلاش را بست و فقط گوشه‌ای نشست. اما دانشمندان به تازگی فهمیده‌اند که مغز انسانها از بیکار ماندن خوشش نمی‌آید و اگر یادگیری را کنار بگذاریم مغز هم کم‌کم خسته شده و افت می‌کند. با این حال، خبر خوب این است که برای یاد گرفتن هر چیز تازه‌ای در زندگی هیچ‌وقت دیر نیست. در همین رابطه دکتر سارا مایلز، پژوهشگر حوزه سلامت و روان‌شناسی سالمندان در سایت abbeyfieldengland به این نکته اشاره می‌کند که بازنشستگی در واقع شروع یک ماجراجویی جدید و دورانی است که می‌توانیم با خیال راحت کارهایی را آغاز کنیم که همیشه دوست داشتیم یاد بگیریم.

چرا باید در دوران بازنشستگی هم یاد بگیریم؟

شاید برای برخی این سوال پیش آید که در این سن و سال چه نیازی به کلاس و یادگیری است؟ حقیقت این است که مغز درست مثل ماهیچه‌های بدن نیاز به ورزش دارد. علم ثابت کرده که در مغز انسان پدیده‌ای به نام انعطاف‌پذیری عصبی وجود دارد و در هر سنی می‌تواند سلول‌ها و اتصالات جدیدی بسازد. وقتی چیز جدیدی یاد می‌گیرید، در واقع به مغزمان نفس تازه می‌دهید. این کار فواید بسیاری دارد. برخی از این فواید عبارتند از:

بالا رفتن اعتماد به نفس: وقتی در یک کلاس تازه‌ کار با تبلت، نقاشی یا زبان جدید شرکت می‌کنید، با آدم‌هایی آشنا می‌شوید که هم‌حرف شما هستند و این هوش هیجانی و ارتباطات شما را قوی‌تر می‌کند.

قوی شدن حافظه‌: فعال نگه داشتن ذهن، خطرات مربوط به مشکلات حافظه و فراموشی را به‌شدت کم می‌کند.

پیدا کردن دوستان جدید: تنهایی بزرگ‌ترین چالش این دوران است که با یادگیری و حضور در جمع‌های آموزشی کاملا حل می‌شود.

چطور آموزش را در دوران بازنشستگی شروع کنیم؟

برای یاد گرفتن لازم نیست حتما به دانشگاه بروید یا هزینه‌های سنگینی بدهید. راه‌های ساده‌تری هم وجود دارد.

دوره‌های آنلاین از خانه: با یک گوشی یا تبلت ساده می‌توانید در دوره‌های آموزشی رایگان پلتفرم‌های مختلف شرکت کنید یا درس‌های دانشگاهی را دنبال کنید.

برگشت به کلاس‌های محلی: خیلی از مراکز آموزشی، کلاس‌های مخصوص بزرگسالان دارند که در کنار سرگرمی بودن، محیط خوبی برای معاشرت به حساب می‌آیند.

کارهای داوطلبانه یا پاره‌وقت: پرستاری از بچه‌ها بخصوص نوه ها، تدریس خصوصی روحیه و نشاط را به زندگی برمی‌گرداند.

ترفندهای ساده برای آموختن در دوران بازنشستگی

اگر بازنشسته هستید و دوست دارید فعالیت خود را آغاز کنید، همین امروز شروع کنید. با انجام راهکارهای زیر میتوانید دوران بازنشستگی را به بهترین دوران برای یادگیری و آموزش تبدیل کنید.

هدف‌های کوچک تعیین کنید: لازم نیست یک‌شب همه‌چیز را یاد بگیرید، با قدم‌های کوچک شروع کنید.

از تجربیات زندگی‌تان کمک بگیرید: کوله‌بار سال‌ها تجربه، بهترین راهنما برای یادگیری مفاهیم جدید است.

مثبت‌نگر باشید: از تکنولوژی یا تغییر نترسید و با روی باز به استقبالش بروید.

باغبانی کنید: پرورش چند گلدان کوچک در خانه، استرس را فراری می‌دهد و حال دلتان را خوب می‌کند.

دست‌به‌قلم و هنر شوید: نقاشی، بافتنی یا کاردستی ذهن را خلاق و مشغول نگه می‌دارد.

زبان جدید یاد بگیرید: در دنیایی تازه را به روی خودتان باز کنید.

کتاب بخوانید و جدول حل کنید: سودوکو، حل جدول و مطالعه، بهترین ورزش برای مغز در فواصل روزمره است.