به گزارش خبرگزاری مهر، اتحادیه جهانی کشتی در پستی در اینستاگرام خود نوشت که فردین هدایتی فرنگی‌کار سنگین‌وزن کشورمان بهترین ورزشکار مسابقات جهانی ۲۰۲۶ است.

اتحادیه جهانی نوشت: هدایتی در آستانه نمایشی درخشان در سنگین‌وزن ارائه داد و در نخستین حضورش در مسابقات قهرمانی جهان بزرگسالان، با اقتدار عنوان قهرمانی وزن ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی را از آن خود کرد. او این عملکرد مسلط را با پیروزی ۸ بر صفر مقابل داریوس ویتک از مجارستان در ۴۲ ثانیه تکمیل کرد به‌طوری که برای کسب عنوان قهرمانی جهان، در مجموع تنها ۷ دقیقه و ۹ ثانیه روی تشک حضور داشت.