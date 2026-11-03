به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال ایران و الشمال قطر در هفته چهارم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا شامگاه سه‌شنبه ۱۲ آبان به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود آبی‌ها خاتمه یافت.

یاسر آسانی وینگر گلزن تیم فوتبال استقلال، پس از پیروزی یک بر صفر مقابل الشمال قطر اظهار کرد: دقیقه آخر، حمله آخر و شوت آخر؛ ما موقعیت‌های زیادی را از دست دادیم، اما فوتبال همین است. این پیروزی بزرگی برای هوادارانی بود که برای حمایت از ما از ایران به اینجا آمده بودند و امیدوارم این روند همچنان ادامه‌دار باشد.

همچنین صالح حردانی مدافع استقلال نیز با تمجید از حمایت هواداران این تیم گفت: هواداران سنگ تمام گذاشتند. در طول این هفته تلاش کردیم بهترین عملکرد را داشته باشیم و به بازیکنان و کادر فنی خسته نباشید می‌گویم.