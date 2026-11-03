به گزارش خبرنگار مهر، جلال رحیم‌زاده صبح سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار کرد: از مجموع ۳۸۵ هکتار اراضی زیر کشت سیر در آذربایجان‌شرقی، ۲۷۹ هکتار به تولید سیر خشک و ۱۰۶ هکتار به تولید سیر تر اختصاص دارد.

به گفته مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان، شرایط اقلیمی، ویژگی‌های آب‌وهوایی، حاصلخیزی خاک و ظرفیت‌های کشاورزی مناطق مستعد، از عوامل تمرکز بخش عمده تولید سیر در این دو شهرستان است.

ضرورت توسعه کشت مکانیزه و مدیریت مصرف آب

رحیم‌زاده آموزش و انتقال یافته‌های علمی به کشاورزان را از الزامات افزایش بهره‌وری در تولید سیر دانست و بیان کرد: برگزاری دوره‌های آموزشی گروهی و انفرادی، استفاده از بذرهای سالم و باکیفیت و مدیریت اصولی مراحل کاشت، داشت و برداشت می‌تواند در افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصول مؤثر باشد.

وی توسعه روش‌های نوین آبیاری، مدیریت بهینه مصرف آب، استفاده از دستگاه‌های کارنده و گسترش کشت مکانیزه را از دیگر راهکارهای ارتقای بهره‌وری در مزارع سیر برشمرد.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی همچنین بازدیدهای کارشناسی مستمر و ارائه توصیه‌های فنی به کشاورزان را در مدیریت صحیح مزارع و کاهش هزینه‌های تولید مؤثر دانست.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت هماهنگی الگوی کشت با ظرفیت منابع پایه و شرایط اقلیمی مناطق مختلف استان گفت: توسعه هدفمند کشت سیر در مناطق مستعد، با توجه به مزیت‌های اقتصادی و نیاز آبی آن در مقایسه با برخی محصولات سبزی و صیفی، می‌تواند به تنوع‌بخشی تولیدات کشاورزی و بهبود درآمد بهره‌برداران کمک کند.

رحیم‌زاده خاطرنشان کرد: قرار گرفتن این محصول در چارچوب الگوی کشت منطقه‌ای و رعایت ملاحظات فنی و منابع آبی، از عوامل مؤثر در پایداری تولید و افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی استان به شمار می‌رود.