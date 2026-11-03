به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، حدود 250 میلیون شهروند واجد شرایط در آمریکا روز سه‌شنبه ۳ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۲ آبان ۱۴۰۵) برای انتخاب نمایندگان خود در کنگره و مجالس ایالتی پای صندوق‌های رأی می‌روند.

براساس این گزارش، 210 میلیون نفر برای شرکت در انتخابات ثبت نام کرده اند و بیش از ۵۰ میلیون آمریکایی نیز یا از طریق پست یا با حضور در شعب رای تا قبل از روز رای‌گیری، رای خود را به صندوق انداخته‌اند.

ساعت آغاز رأی‌گیری در ایالت‌های مختلف متفاوت است. نخستین شعبه‌ها در ایالت ورمونت از ساعت ۱۳:۳۰ سه‌شنبه به وقت ایران فعالیت خود را آغاز می‌کنند. رأی‌گیری در نیوجرسی، ویرجینیا، کنتیکت و کنتاکی نیز از ساعت ۱۴:۳۰ شروع می‌شود.

در جورجیا، فلوریدا، پنسیلوانیا و نیویورک، رأی‌گیری بین ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵:۳۰ آغاز خواهد شد. شعب اخذ رأی در اوهایو و کارولینای شمالی نیز از ساعت ۱۵:۰۰ و در میشیگان از ساعت ۱۵:۳۰ فعالیت خود را شروع می‌کنند.

بسته‌شدن شعب اخذ رأی نیز به‌تدریج و بر اساس ساعت محلی ایالت‌ها انجام می‌شود. نخستین شعبه‌ها در ایندیانا و کنتاکی از ساعت ۰۲:۳۰ بامداد چهارشنبه ۱۳ آبان به وقت ایران بسته می‌شوند. رأی‌گیری در کانزاس از ساعت ۰۴:۳۰، در میشیگان از ساعت ۰۵:۳۰ و در آیووا از ساعت ۰۶:۳۰ پایان می‌یابد. آلاسکا آخرین ایالتی است که حدود ساعت ۱۰:۳۰ صبح چهارشنبه رأی‌گیری را به پایان می‌رساند.

در این انتخابات، هر ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان و ۳۵ کرسی از ۱۰۰ کرسی سنا به رأی گذاشته شده است. همچنین مردم ۳۶ ایالت فرمانداران خود را انتخاب می‌کنند.

شمارش آرا پس از بسته‌شدن شعب ادامه خواهد یافت و نتایج اولیه ممکن است از شامگاه سه‌شنبه به وقت آمریکا منتشر شود. با این حال، اعلام نتایج اولیه به معنای مشخص‌شدن برنده رقابت‌ها نیست و شمارش آرای پستی، موقت و سایر برگه‌های رأی ممکن است چند روز یا حتی چند هفته طول بکشد. رقابت‌های نزدیک نیز ممکن است تا چند ساعت یا چند روز پس از انتخابات بدون نتیجه قطعی باقی بمانند.